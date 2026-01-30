Nga, Ukraine lần đầu trao đổi thi thể binh sĩ trong năm nay

Ukraine tiếp nhận 1.000 thi thể quân nhân và bàn giao 38 tử sĩ cho Nga trong cuộc trao đổi đầu tiên của năm 2026.

"Theo thỏa thuận Istanbul, 1.000 thi thể binh sĩ Ukraine đã được trao trả cho Kiev. Moskva cũng nhận về 38 tử sĩ", Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Vladimir Putin và là trưởng đoàn đàm phán Nga, thông báo hôm 29/1.

Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KShPPV) của Ukraine xác nhận Nga đã trao trả 1.000 thi thể. "Lực lượng hành pháp và giới chuyên gia pháp y sẽ tiến hành mọi biện pháp cần thiết để xác định danh tính những người được hồi hương", cơ quan này cho biết.

Nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế tại cuộc trao đổi thi thể giữa Nga và Ukraine hôm 29/1. Ảnh: KShPPV

Hình ảnh do KShPPV đăng kèm cho thấy nhân viên mặc đồ bảo hộ của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đi cạnh các xe tải. Ở đằng xa là biển báo đề chữ "Chernihiv", cho thấy địa điểm trao đổi dường như nằm tại tỉnh phía bắc Ukraine, giáp với tỉnh Bryansk thuộc Nga.

Đây là cuộc trao đổi thi thể binh sĩ đầu tiên giữa hai nước trong năm 2026. Lần gần nhất diễn ra ngày 19/12/2025, khi Nga bàn giao 1.003 thi thể cho Ukraine để nhận về 26 tử sĩ. Tính trong năm 2025, Nga đã trao trả hơn 15.000 thi thể cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.

Trao đổi tù binh, thi thể binh sĩ là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi mà Nga và Ukraine còn duy trì trong xung đột. Sau vòng đàm phán trực tiếp ở thành phố Istanbul tại Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 6/2025, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Ngoài ra, hai bên cũng cam kết trao trả toàn bộ tù binh bị thương nặng hoặc ốm và những người dưới 25 tuổi. Nga và Ukraine chưa tiến hành cuộc trao đổi tù binh nào kể từ tháng 10/2025, hai bên đều cáo buộc đối phương cố tình trì hoãn hoạt động này.

Phạm Giang (Theo AFP, Moscow Times, Kyiv Independent)