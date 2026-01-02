Nga, Ukraine cáo buộc lẫn nhau tấn công mục tiêu dân sự ngày đầu năm mới

Nga tố Ukraine tập kích khách sạn tại khu vực nước này kiểm soát ở vùng Kherson, trong khi Kiev cáo buộc Moskva liên tục tấn công hạ tầng điện.

"Nga cố tình gây chiến trong ngày đầu năm mới. Hơn 200 máy bay không người lái (drone) tấn công đã được phóng vào Ukraine trong đêm", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên Telegram, cho biết hạ tầng năng lượng tại 7 khu vực trên khắp đất nước đã bị nhắm mục tiêu.

Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc tập kích bằng drone mà Nga cáo buộc là do Ukraine thực hiện tại làng Khorly thuộc vùng Kherson ngày 1/1. Ảnh: Reuters

Theo ông Zelensky, các cuộc tấn công của Nga trong kỳ nghỉ lễ cho thấy đồng minh không thể trì hoãn thêm việc cung cấp thiết bị phòng không cho Ukraine.

"Các đồng minh đã biết những thiết bị mà chúng tôi đang thiếu. Chúng tôi kỳ vọng mọi thỏa thuận đạt được với Mỹ vào cuối tháng 12 nhằm phục vụ mục đích quốc phòng sẽ được chuyển đến đúng hạn", ông nói.

Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba đồng thời cho hay hạ tầng đường sắt tại ba khu vực của nước này cũng bị tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết vào ngày 1/1 rằng những cuộc tấn công của họ đã đánh trúng các mục tiêu quân sự, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng mà Moskva khẳng định là đang được sử dụng để hỗ trợ quân đội Ukraine.

Nga cáo buộc Ukraine khiến ít nhất 24 người thiệt mạng và 50 người bị thương trong cuộc tập kích bằng drone trong ngày 1/1 nhằm vào một khách sạn và quán cà phê, nơi dân thường đang đón năm mới tại khu vực do Moskva kiểm soát thuộc vùng Kherson, miền nam Ukraine.

Vladimir Saldo, thống đốc do Nga bổ nhiệm tại khu vực này, cho hay Ukraine đã thực hiện "cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào dân thường" khi điều 3 drone tấn công một buổi tiệc tại ngôi làng ven biển Khorly.

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng cuộc tập kích cùng các vụ tấn công bằng drone khác do Ukraine thực hiện chủ yếu nhằm mục đích "đánh lạc hướng dư luận khỏi những thất bại của quân đội ở tiền tuyến".

Quân đội Ukraine cho biết họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và năng lượng, song không đề cập cụ thể đến vụ tập kích vào khách sạn mà Nga nêu ra.

Vị trí làng Khorly. Đồ họa: Telegraph

Các cáo buộc được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tích cực thúc đẩy quá trình đàm phán hòa bình giữa Ukraine và Nga. Mỗi nước đều cho rằng đối phương đang nỗ lực tác động đến quan điểm của lãnh đạo Mỹ nhằm định hình kết quả cuối cùng.

Hôm 29/12/2025, Moskva cáo buộc Kiev tấn công một dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin, song các quan chức Ukraine và châu Âu nói sự việc này không xảy ra. Tuy nhiên, Nga thông báo đã giải mã thông tin từ UAV Ukraine bị bắn hạ khi nhắm đến dinh thự của ông Putin và cho biết sẽ chuyển dữ liệu tới Mỹ.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)