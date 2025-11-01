Nga tuyên bố tập kích xưởng lắp ráp tên lửa Flamingo của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này tấn công các xưởng lắp ráp tên lửa Flamingo, UAV tầm xa cùng nhiều mục tiêu khác tại Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/10 thông báo tiến hành 5 đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn trong tuần qua bằng máy bay không người lái (UAV) cùng vũ khí chính xác tầm xa vào Ukraine nhằm "đáp trả các cuộc tập kích của Ukraine vào mục tiêu dân sự trên lãnh thổ Nga".

Cơ quan này tuyên bố chiến dịch tập kích nhắm vào các xưởng lắp ráp tên lửa hành trình Flamingo, UAV tầm xa của Ukraine, cũng như các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng và hạ tầng năng lượng phục vụ những cơ sở này.

Tên lửa Flamingo tại xưởng sản xuất bí mật của Fire Point ngày 14/8. Ảnh: AP

Ngoài ra, lực lượng Nga còn nhắm tới hạ tầng giao thông, các đoàn tàu mà quân đội Ukraine dùng để vận chuyển vũ khí và trang thiết bị, sân bay quân sự, kho vũ khí, kho chứa xuồng không người lái và điểm tập kết quân của các đơn vị đối phương.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point có trụ sở tại Ukraine sản xuất, được quảng cáo là đạt tầm bắn 3.000 km và mang đầu đạn nặng 1.150 kg. Với thông số trên, Flamingo có thể bao trùm toàn bộ lãnh thổ nằm ở lục địa châu Âu của Nga, nơi tập trung khoảng 80% dân số nước này.

Ukraine tuyên bố đã sử dụng tên lửa Flamingo và Neptune để tập kích Nga ngày 9/10, song không công bố mục tiêu và kết quả cụ thể. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 27/10 thừa nhận dự án Flamingo gặp khó khăn về mặt kỹ thuật và thiếu kinh phí từ nước ngoài, nhưng nói rằng Ukraine đã tìm được nguồn lực để giải quyết chi phí và đơn hàng của chính phủ sẽ được hoàn thành đầy đủ vào cuối năm.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, AFP)