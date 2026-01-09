Quân đội Nga thông báo tập kích hiệp đồng vào Ukraine, trong đó sử dụng tên lửa Oreshnik, để trả đũa vụ Kiev "tấn công dinh thự Tổng thống Putin".

"Quân đội Nga đêm 8/1 phát động chiến dịch tấn công hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác phóng từ chiến hạm và bệ mặt đất, trong đó có tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik, cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, nhằm vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Cơ quan này nhấn mạnh chiến dịch là hành động trả đũa "cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của Tổng thống Nga tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025", thêm rằng mục tiêu là cơ sở chế tạo UAV cho quân đội Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng đối phương.

Nga tuyên bố phóng tên lửa Oreshnik để trả đũa Ukraine Khoảnh khắc được cho là tên lửa Oreshnik tập kích tỉnh Lviv tại Ukraine đêm 8/1. Video: X/AMK Mapping

"Chiến dịch đã hoàn tất nhiệm vụ đề ra. Tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng. Mọi cuộc tập kích của lực lượng Ukraine sẽ bị đáp trả", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 242 UAV các loại, cùng 13 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-400 hoán cải, 22 tên lửa hành trình Kalibr và một tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan.

"Hướng tấn công chính là Kiev. Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 226 UAV, 8 tên lửa Iskander-M và S-400, cùng 10 quả đạn Kalibr. 18 tên lửa và 16 phi cơ đã đánh trúng 19 địa điểm", cơ quan này cho hay.

Bộ tư lệnh miền Tây thuộc không quân Ukraine trước đó cho biết tên lửa đạn đạo Nga nhằm vào hạ tầng ở tỉnh Lviv đêm 8/1 đã bay với tốc độ khoảng 13.000 km/h, nhưng không nêu rõ chủng loại vũ khí.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết tên lửa Kalibr và Iskander-M Nga nhắm đến các nhà máy cung cấp điện - nhiệt CHP-4, CHP-5 và CHP-6 tại tỉnh Kiev, còn tên lửa Oreshnik tấn công mục tiêu chưa xác định tại tỉnh Lviv.

Các trang thông tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga nhận định mục tiêu của Oreshnik là kho khí đốt ngầm Bilche-Volitsko-Uhersky, kho dự trữ khí đốt lớn nhất ở châu Âu. Cơ sở này nằm cách thành phố Stry thuộc tỉnh Lviv khoảng 10 km về phía bắc, có dung tích hơn 17 tỷ m3, chiếm 50% tổng lượng dự trữ khí đốt của Ukraine.

Hướng bay của UAV Geran-2 (vàng) và tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 8/1. Đồ họa: Ukraine Pyx

Giới chức Nga tuyên bố Oreshnik đạt tốc độ gấp hơn 10 lần âm thanh, tương đương hơn 12.000 km/h. Ngoài tốc độ cao, quả đạn còn ứng dụng công nghệ phương tiện hồi quyển tấn công đa mục tiêu độc lập (MIRV), cho phép mỗi tên lửa mang tới 36 đầu đạn.

Đầu đạn của Oreshnik được cho là không chứa chất nổ, do động năng của nó lớn hơn năng lượng mà khối chất nổ bên trong có thể giải phóng. Việc không chứa chất nổ cũng giúp đơn giản hóa quá trình chế tạo đầu đạn siêu vượt âm.

Nga lần đầu sử dụng tên lửa Oreshnik trong cuộc tập kích Nhà máy Chế tạo máy phương Nam (Yuzhmash), cơ sở chuyên sản xuất tên lửa đẩy, tên lửa đạn đạo và nhiên liệu lỏng cho tên lửa của Ukraine, ở thành phố Dnipro hồi tháng 11/2024.

Tổng thống Putin hồi tháng 8/2025 cho biết Nga bắt đầu sản xuất hàng loạt tên lửa Oreshnik và quân đội đã nhận tổ hợp đầu tiên. Sau đó 4 tháng, ông thông báo loại vũ khí này sẽ được vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu từ cuối năm 2025.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti, AP, TASS)