Nga tuyên bố phá hủy loạt nhà máy tên lửa Ukraine trong tháng 7

Nga thông báo đã đánh trúng các nhà máy tên lửa và cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine trong tháng 7, chặn đứng chương trình tên lửa của Kiev.

"Quân đội Nga hồi tháng 7 tiến hành các cuộc tập kích hiệp đồng quy mô lớn bằng vũ khí chính xác cao phóng từ máy bay, tàu chiến và bệ phóng mặt đất, cũng như máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các cục thiết kế, cơ sở sản xuất nhiêu liệu và nhà máy lắp ráp tên lửa của Ukraine", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Theo cơ quan này, những cuộc tấn công hiệp đồng còn phá hủy các tổ hợp phòng không do phương Tây sản xuất và được Ukraine triển khai để bảo vệ các cơ sở trên, trong đó có radar đa năng AN/MPQ-65 và 4 bệ phóng thuộc hệ thống Patriot tại tỉnh Dnipropetrovsk.

"Các cơ sở công nghiệp quốc phòng quan trọng tại tỉnh Sumy và Dnipropetrovsk đã bị phá hủy, khiến nỗ lực hợp tác giữa Ukraine và đối tác phương Tây nhằm sản xuất tên lửa để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga đã bị chặn đứng", thông báo có đoạn.

Vụ nổ làm sáng rực bầu trời Kiev rạng sáng 21/7. Ảnh: Reuters

Bộ Quốc phòng Nga không nêu cụ thời điểm tiến hành các cuộc tập kích, cũng như tên của chương trình tên lửa bị chặn đứng. Tuy nhiên, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cùng ngày cho biết đã phối hợp với quân đội để tập kích các cơ sở liên quan đến dự án tên lửa đạn đạo Saspan của Ukraine.

Theo FSB, Ukraine đã phát triển và khởi động dây chuyền sản xuất tên lửa Saspan có khả năng tập kích sâu vào lãnh thổ Nga, nhờ hỗ trợ tài chính và trợ giúp của các chuyên gia đến từ một quốc gia Tây Âu. Dây chuyền này được đặt ở các nhà máy tại tỉnh Dnipropetrovsk và Sumy.

FSB đã thu thập được thông tin về chương trình tên lửa Saspan, trong đó có tọa độ chính xác của các cơ sở trong dự án và hệ thống phòng không được triển khai để bảo vệ chúng, giúp quân đội Nga tập kích mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Nga đã tiến hành nhiều cuộc tập kích hiệp đồng nhằm vào hạ tầng công nghiệp quốc phòng và căn cứ quân sự Ukraine trong tháng 7, sử dụng số lượng UAV kỷ lục và nhiều loại tên lửa.

Một trong những trận tấn công dữ dội nhất diễn ra ngày 21/7. Bộ tư lệnh không quân Ukraine khi đó cho biết Nga tập kích nước này bằng 5 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 19 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr và Iskander-K, cùng 426 máy bay không người lái (UAV) tự sát kiểu Geran-2 và phi cơ mồi bẫy.

Không quân Ukraine tuyên bố các đơn vị phòng không đã chặn toàn bộ 24 tên lửa và 403 UAV của Nga, song thừa nhận 23 phi cơ đã lọt qua lưới phòng thủ và lao xuống 3 địa điểm. Truyền thông Ukraine cho biết đòn tập kích của Nga đã gây ra hàng loạt vụ nổ tại nhiều tỉnh, trong đó Kiev và Ivano-Frankivsk chịu ảnh hưởng nặng nhất.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo đã phá hủy 3 bệ phóng và một radar hỏa lực AN/MPQ-65 của tổ hợp phòng không Patriot.

Xe phóng tên lửa Saspan tại Kiev, Ukraine năm 2018. Ảnh: Wikimedia

Sapsan, còn có tên khác là Grom, là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật được Ukraine phát triển từ năm 2006. Nó được cho là có đường kính thân 0,9 mét và tầm bắn 500 km. Tên lửa mang đầu đạn 500 kg, với tùy chọn đầu nổ phá mảnh hoặc xuyên phá bê tông.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hồi tháng 8/2024 thông báo Ukraine đã thử nghiệm thành công mẫu tên lửa đạn đạo nội địa đầu tiên, song không đề cập thông tin cụ thể. Một số chuyên gia quân sự phương Tây nhận định đó có thể là dòng Sapsan.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti)