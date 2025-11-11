Nga tuyên bố phá âm mưu đánh cắp tiêm kích MiG-31 mang Kinzhal

Nga thông báo phá vỡ kế hoạch đánh cắp tiêm kích MiG-31K mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cáo buộc tình báo Anh và Ukraine đứng sau sự việc.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay thông báo đã triển khai loạt biện pháp nhằm phá hỏng "âm mưu tổ chức hành động khiêu khích quy mô lớn do cơ quan tình báo MI6 Anh và Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tiến hành".

Theo FSB, tình báo Anh và Ukraine đã tìm cách chiêu mộ các tổ lái Nga, khuyến khích họ lái tiêm kích hạng nặng MiG-31 mang tên lửa siêu vượt âm Kinzhal đào tẩu ra nước ngoài. Nếu thành công, chiến đấu cơ sẽ hướng tới căn cứ của NATO ở Constanta, Romania, và có thể bị lực lượng phòng không trực chiến tại đây bắn hạ.

"Mục tiêu thật sự là bắn hạ chiếc MiG-31 trên không phận Romania, thành viên NATO, để gây đối đầu giữa liên minh với Nga", FSB cho hay.

Nga tuyên bố phá âm mưu đánh cắp tiêm kích MiG-31, tên lửa Kinzhal

FSB cho biết các cơ quan tình báo nước ngoài ban đầu tìm đến một phi công MiG-31. Sau khi người này từ chối, điệp viên Ukraine tự xưng là Aleksandr tiếp cận sĩ quan điều khiển vũ khí, đề nghị trả 3 triệu USD và hỗ trợ lấy quốc tịch phương Tây để người này vô hiệu hóa hoặc hạ sát phi công, cướp máy bay.

An ninh Nga cũng công bố bản ghi âm cuộc trò chuyện giữa điệp viên Ukraine và phi công Nga. Trong đoạn ghi âm, điệp viên Ukraine trình bày cách tốt nhất để cướp tiêm kích MiG-31, thực hiện khi máy bay ở độ cao và tốc độ nào, nhấn mạnh việc này "không có gì phức tạp".

"Nhằm đáp trả âm mưu đánh cắp tiêm kích MiG-31, Không quân Vũ trụ Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal nhằm vào trung tâm tình báo điện tử chủ chốt của GUR ở thành phố Brovary thuộc tỉnh Kiev, cũng như căn cứ không quân Starokostiantyniv, nơi đóng quân của phi đội F-16 ở tỉnh Khmelnitsky", FSB cho biết.

Giới chức Anh và Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Quân đội Nga hôm 10/11 phóng hai tên lửa Kinzhal nhằm vào mục tiêu ở tỉnh Khmelnitsky, được cho là căn cứ Starokostiantyniv. Trước đó một ngày, lực lượng Nga phóng 7 quả đạn Kinzhal vào Ukraine, với 3 tên lửa nghi nhắm vào sân bay Vasylkiv ở ngoại ô Kiev.

Phòng không Ukraine dường như đã bỏ lọt toàn bộ tên lửa Kinzhal, cũng như nhiều tên lửa đạn đạo và hành trình trong hai đòn tập kích.

Ukraine nhiều lần tìm cách chiêu mộ quân nhân Nga.

FSB hồi tháng 7/2022 tuyên bố phá vỡ kế hoạch của GUR nhằm tuyển mộ phi công tiêm kích bom Su-34 và oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3.

Chiến dịch phản gián đã giúp FSB phát hiện và bắt toàn bộ thành viên mạng lưới gián điệp Ukraine tại Nga. Thông tin do đặc vụ Ukraine cung cấp đã giúp quân đội Nga tập kích nhiều mục tiêu, trong đó có các sân bay quân sự, trận địa phòng không ở tỉnh Chernihiv và Zhytomyr, gây nhiều tổn thất nặng nề cho không quân Ukraine.

Cơ quan An ninh Ukraine sau đó phải mở cuộc điều tra, nói rằng một số đặc vụ đã tự ý thuyết phục phi công Su-34 đào tẩu và khiến Nga tung đòn phản kích.

Năm 2023, phi công Maksim Kuzminov điều khiển trực thăng Mi-8 đào tẩu sang Ukraine với sự hỗ trợ của GUR. Hai đồng đội của Kuzminov không biết về kế hoạch và bị hạ sát. Kuzminov sau đó chuyển tới Tây Ban Nha sinh sống với danh tính mới, rồi bị bắn chết vào tháng 2/2024.

