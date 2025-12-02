Tổng tham mưu trưởng Gerasimov thông báo Nga đã kiểm soát hoàn toàn Pokrovsk, trung tâm hậu cần quan trọng ở Donetsk, và thành phố Vovchansk ở Kharkov.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 1/12 thăm bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân, cơ quan chỉ huy toàn bộ chiến dịch tại Ukraine, họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu Sergey Rudskoy và nhiều chỉ huy mặt trận.

"Tướng Gerasimov đã báo cáo với Tổng tư lệnh tối cao rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Krasnoarmeysk ở tỉnh Donetsk và Volchansk ở tỉnh Kharkov, cũng như kết quả tiến công ở những khu vực khác", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay.

Nga tuyên bố kiểm soát thành trì Pokrovsk và Vovchansk Ông Putin thăm bộ chỉ huy Lực lượng Liên quân hôm 1/12. Video: RIA Novosti

Krasnoarmeysk và Volchansk là tên gọi Nga đặt cho thành phố Pokrovsk và Vovchansk. Video do truyền hình quốc phòng Nga công bố cùng ngày cho thấy binh sĩ Nga di chuyển và kéo cờ tại trung tâm thành phố Pokrovsk.

Ukraine chưa đưa ra bình luận trực tiếp về tuyên bố của Nga.

Andriy Kovalenko, giám đốc Trung tâm Phòng chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cùng ngày nói rằng Nga sẽ "thực hiện nhiều nỗ lực để gây áp lực lên tiền tuyến trong vài tuần tới và đi kèm với những tuyên bố lớn tiếng".

Ông cho biết nỗ lực này "chủ yếu nhắm vào dư luận phương Tây và nâng cao vị thế ngoại giao" của Nga trong các cuộc đàm phán mới về chấm dứt xung đột.

Nga tuyên bố kiểm soát thành trì Pokrovsk và Vovchansk Binh sĩ Nga tại trung tâm Pokrovsk trong video công bố hôm 1/12. Video: Zvezda

Thành phố Pokrovsk là trung tâm hậu cần quan trọng và đóng vai trò nền tảng với hệ thống phòng tuyến của Ukraine tại tỉnh Donetsk.

Quân đội Nga bắt đầu tấn công Pokrovsk từ giữa năm 2024, từng hứng chịu nhiều tổn thất khi triển khai các đội hình lớn với xe tăng, thiết giáp và bộ binh, do vấp phải thế trận phòng thủ có chiều sâu của Ukraine.

Nga đạt đột phá khi điều chỉnh chiến thuật, chuyển sang sử dụng các phân đội bộ binh nhỏ, đôi khi chỉ 3-5 người, di chuyển bằng xe máy để áp sát phòng tuyến đối phương. Dưới sự yểm trợ từ thiết bị bay không người lái (drone), lực lượng này xâm nhập vào các thị trấn bỏ hoang xung quanh Pokrovsk từ đầu tháng 9.

Thay đổi chiến thuật giúp Nga dần dần chọc thủng các phòng tuyến quanh Pokrovsk, trong khi Ukraine không có cách nào đối phó. Các đơn vị Ukraine trong thành phố cũng không giữ được phòng tuyến do thiếu quân tăng viện và tuyến hậu cần bị cắt đứt.

Vị trí thành phố Pokrovsk và Vovchansk, Nga gọi là Volchansk, ở Ukraine. Đồ họa: RYV

Thành phố Vovchansk nằm cách biên giới khoảng 7 km, có diện tích hơn 70 km2 và dân số hơn 17.000 người trước khi chiến sự bùng phát, là một trong những tâm điểm của chiến dịch tiến công được Nga phát động nhằm vào tỉnh Kharkov từ tháng 5/2024.

Chiến dịch tấn công quy mô lớn của Ukraine nhằm vào tỉnh Kursk sau đó vài tháng khiến nỗ lực tấn công Vovchansk giảm nhiệt, nhưng lực lượng Nga vẫn kiểm soát nhiều khu vực tại thành phố. Phần lớn diện tích Vovchansk cũng bị phá hủy bởi những đợt pháo kích và ném bom dữ dội, khiến thành phố gần như bị san phẳng.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov từng gọi kiểm soát thành phố này là "bước đi quan trọng hướng tới chiến thắng".

Vũ Hoàng (Theo RIA Novosti, Reuters)