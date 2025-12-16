Nga tuyên bố kiểm soát thành phố chiến lược Kupyansk

Quân đội Nga cho biết đang kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Kupyansk, liên tục đẩy lùi các tổ xung kích của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

"Các đơn vị thuộc cánh quân Tây đang tiếp tục nhiệm vụ chiến đấu trong khu vực chiến dịch đặc biệt. Quân đoàn hỗn hợp số 6 của Nga đang kiểm soát toàn phần thành phố Kupyansk", Leonid Sharov, lãnh đạo cơ quan báo chí của cánh quân Tây thuộc quân đội Nga, ngày 16/12 thông báo.

Ông Sharov cho biết Ukraine điều các tổ xung kích nhỏ tiến vào Kupyansk mỗi ngày qua ngả nghĩa trang thành phố và chịu tổn thất đáng kể trong quá trình này. Lực lượng Nga sẽ "sớm giải quyết" nhóm binh sĩ Ukraine đang cố thủ trong hai tòa nhà tại phố Yubileiny, phía tây nam Kupyansk.

Vị trí thành phố Kupyansk, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Nga từng tuyên bố chiếm được Kupyansk vào tháng 11. Quân đoàn số 2 Vệ binh Quốc gia Ukraine tuần trước tuyên bố tái kiểm soát một số quận phía bắc Kupyansk, "cắt đứt tuyến tiếp tế và bao vây hàng trăm quân nhân Nga". Tuy nhiên, theo tài khoản X AMK Mapping chuyên theo dõi tình hình chiến sự, Ukraine chưa thể củng cố vị trí mới và nhiều lần bị lực lượng Nga đánh lui.

Hôm 12/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đăng video nói rằng ông đang có mặt ở cửa ngõ Kupyansk. Dữ liệu định vị địa lý cho thấy địa điểm này nằm ở ngoại ô phía tây nam thành phố, cách khu vực trung tâm khoảng 3 km.

Hai binh sĩ Ukraine ngày 13/12 lái xe tới địa điểm này để quay video và nhanh chóng rời đi khi bị drone Nga tấn công. Đoạn video cho thấy biển tên Kupyansk khác nhiều so với hình ảnh mà ông Zelensky đăng, làm dấy lên nghi ngờ Tổng thống Ukraine quay video tại vị trí này từ trước.

Nga tuyên bố kiểm soát toàn phần thành trì Kupyansk Khu vực cửa ngõ thành phố Kupyansk trong video công bố ngày 13/12. Video: Strana Ukraine

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov. Truyền thông Nga nhận định kiểm soát Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây.

Quân nhân Nga trên khu vực tiền tuyến ngày 8/12. Ảnh: RIA Novosti

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti, TASS)