Nga tuyên bố hạ nhóm đặc nhiệm Ukraine tiếp cận Pokrovsk

Video mới đăng cho thấy nhóm đặc nhiệm tình báo Ukraine tiếp cận thành trì Pokrovsk bằng trực thăng Black Hawk, trước khi hứng đòn từ drone FPV Nga.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo đã ngăn chặn cuộc đổ bộ bằng trực thăng của nhóm đặc nhiệm thuộc Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) tại khu vực cách thành trì Pokrovsk ở tỉnh Donetsk khoảng một km về phía tây bắc. "Toàn bộ 11 quân nhân triển khai từ trực thăng đều thiệt mạng", cơ quan này cho hay.

Lost Armour, trang phân tích thông tin tình báo dựa trên các nguồn công khai có trụ sở tại Nga, cùng ngày công bố video từ thiết bị bay không người lái trinh sát cho thấy trực thăng đa dụng UH-60 Black Hawk của Ukraine đáp xuống cánh đồng trống. Dữ liệu đối chiếu địa lý cho thấy khu vực này nằm ở ngoại ô phía tây bắc thành trì Pokrovsk.

Đặc nhiệm tình báo Ukraine đổ bộ Pokrovsk, bị drone Nga tập kích Nhóm đặc nhiệm Ukraine đổ quân và bị drone Nga tập kích trong video công bố hôm 1/11. Video: Lost Armour

Một nhóm lính Ukraine đổ bộ từ trực thăng và tiến quân về khu vực gần đó, trong khi chiếc UH-60 cất cánh rời đi. Trong những hình ảnh tiếp theo, thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV) tự sát của Nga liên tục tập kích các binh sĩ Ukraine đang di chuyển trong rừng và ẩn nấp tại một số ngôi nhà.

Hãng thông tấn Reuters dẫn lời hai nguồn tin giấu tên trong quân đội Ukraine xác nhận chiến dịch diễn ra cách đây vài ngày, do lãnh đạo GUR Kyrylo Budanov trực tiếp giám sát.

"Đơn vị này đang hướng tới những vị trí mà đối phương nắm giữ trong nội thành. Hoạt động của drone Nga đã gây khó khăn cho nhóm đặc nhiệm", nguồn tin trong Quân đoàn Phản ứng nhanh số 7 thuộc Lực lượng Xung kích đường không Ukraine cho hay.

Nguồn tin còn lại tuyên bố nhóm đặc nhiệm chưa thiệt mạng và lực lượng Ukraine vẫn tiếp tục chiến dịch nhằm ổn định tình hình ở Pokrovsk.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31/10 đề cập trực tiếp đến thành phố Pokrovsk trong bài phát biểu hàng ngày. "Chúng ta sẽ tiếp tục hủy diệt đối phương. Điều quan trọng nhất là ngăn chặn những đợt tấn công của Nga bất cứ khi nào có thể", ông nói.

Vị trí đặc nhiệm GUR đổ quân (xanh) và khu vực Nga kiểm soát ở Pokrovsk - Mirnograd. Đồ họa: Lost Armour

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được thành phố, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Trong vòng hai tháng qua, quân đội Nga đã tạo gọng kìm lớn nhằm vây chặt Pokrovsk và Mirnograd, do hai thành phố có liên kết chặt chẽ về mặt hậu cần. Giới chuyên gia và truyền thông Ukraine cảnh báo rằng phòng tuyến tại một trong hai thành phố sụp đổ sẽ dẫn tới hiệu ứng dây chuyền, khiến đô thị còn lại bị bao vây hoàn toàn và thất thủ nhanh chóng.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 30/10 cho biết các đơn vị nước này đang tăng cường ổn định phòng tuyến trong thành phố, bảo vệ những tuyến đường tiếp tế và sơ tán. "Bộ binh Nga thường tránh giao tranh, tập trung ở nội đô và thường xuyên đổi vị trí", ông nói.

Trong khi đó, giới chuyên gia Ukraine và nước ngoài bày tỏ bi quan về tình hình Pokrovsk. Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, nhận định "diễn biến ở Pokrovsk đang cận kề thảm họa và liên tục xấu đi, gây ra nguy cơ không thể cứu vãn tình hình".

Hồng Hạnh (Theo RIA Novosti, Reuters)