Nga tuyên bố hạ loạt tên lửa ATACMS, tập kích bệ HIMARS Ukraine

Quân đội Nga thông báo đánh chặn các quả đạn ATACMS nhằm vào thành phố Voronezh, sau đó phóng tên lửa Iskander-M tập kích tổ hợp HIMARS ở Kharkov.

"Quân đội Ukraine chiều 18/11 tiến hành đợt tập kích bằng 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS do Mỹ sản xuất, nhằm vào mục tiêu dân sự ở thành phố Voronezh. Các khẩu đội phòng không S-400 và Pantsir đã bắn hạ toàn bộ số tên lửa này", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay.

Giới chức Nga công bố hình ảnh xác tên lửa ATACMS dưới mặt đất, cho biết một số mảnh vỡ đã làm hư hại mái nhà của Trung tâm Lão khoa tỉnh Voronezh, một trại trẻ mồ côi và một nhà dân. Không có thương vong trong sự việc.

Thân tên lửa ATACMS bị Nga bắn hạ ở tỉnh Voronezh ngày 18/11. Ảnh: BQP Nga

"Lực lượng trinh sát đường không Nga nhanh chóng định vị trận địa tên lửa ở tỉnh Kharkov, phát hiện hai xe phóng HIMARS gần làng Voloska-Balakleya, cách thành phố Chuguev khoảng 50 km. Tổ hợp tên lửa đạn đạo Iskander-M đã khai hỏa nhằm vào địa điểm này, phá hủy hai bệ phóng và đạn dược, khiến 10 quân nhân Ukraine thương vong", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Quân đội Nga sau đó đăng video từ cảm biến ảnh nhiệt của máy bay không người lái (UAV) trinh sát, cho thấy hai xe nghi là bệ phóng HIMARS và một phương tiện hộ tống đang di chuyển đến khu vực chuẩn bị khai hỏa.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M lao xuống và kích hoạt đầu đạn nổ mạnh, khiến quầng lửa, sóng xung kích và mảnh văng trùm xuống khu vực mục tiêu. UAV Nga tiếp tục quần thảo để xác nhận kết quả đòn đánh, cho thấy hàng loạt vụ nổ thứ cấp tại hai vị trí cách nhau khá xa.

Tên lửa Iskander-M Nga tập kích tổ hợp HIMARS Ukraine tại tỉnh Kharkov ngày 18/11. Video: BQP Nga

Giới chức Ukraine chưa bình luận về video.

Bộ tổng tham mưu quân đội Ukraine ngày 18/11 thông báo đã phóng tên lửa ATACMS nhằm vào mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, tuyên bố là "diễn biến quan trọng" và sẽ tiếp tục các cuộc tấn công tương tự. Đây là lần đầu Ukraine tập kích Nga bằng tên lửa ATACMS trong nhiều tháng qua.

Quân đội Ukraine không cung cấp thông tin chi tiết về mục tiêu và phiên bản ATACMS đã triển khai. Một số trang tin quân sự Nga và Ukraine nhận định tên lửa có thể nhắm đến thao trường Pogonovo ở tỉnh Voronezh, nằm cách biên giới gần 170 km.

ATACMS là tên lửa đạn đạo chiến thuật, mỗi quả có giá 820.000 USD đến 1,7 triệu USD tùy phiên bản, có thể phóng từ pháo phản lực HIMARS hoặc M270 MLRS.

Cựu tổng thống Joe Biden đầu năm ngoái quyết định cung cấp tên lửa đạn đạo ATACMS có tầm bắn 300 km cho Ukraine, sau khi chịu nhiều sức ép từ đồng minh. Các quan chức Mỹ tiết lộ Washington đã chuyển cho Kiev tổng cộng khoảng 500 tên lửa ATACMS rút từ kho dự trữ của quân đội.

Chính quyền Biden cuối tháng 11/2024 bật đèn xanh cho Ukraine dùng tên lửa ATACMS tập kích vào sâu trong lãnh thổ Nga. Sau loạt vụ phóng đầu tiên ngày 19/11/2024, Ukraine bắt đầu giảm tần suất sử dụng loại vũ khí này, trong khi lực lượng Nga cũng nhiều lần đánh chặn toàn bộ tên lửa ATACMS trước khi chúng đến được mục tiêu.

Vị trí khu dân cư Volosskaya Balakleya, tỉnh Kharkov. Đồ họa: RYV

Truyền thông Mỹ hồi tháng 12/2024 đưa tin Ukraine chỉ còn vài chục quả ATACMS trong kho dự trữ. Hai quan chức Mỹ khi đó cho biết Ukraine có nguy cơ không được nhận thêm ATACMS, do nguồn cung tên lửa hạn chế và Mỹ phải phân bổ cho các đơn vị đồn trú tại Trung Đông, châu Á.

Giới chuyên gia nhận định lưới phòng không Nga hiện đủ năng lực bắn hạ tên lửa ATACMS nếu không bị quá tải vì số lượng đầu đạn lớn trong đòn tập kích. Về lý thuyết, tên lửa ATACMS nhắm đến mục tiêu ở sâu trong lãnh thổ Nga cũng dễ bị đánh chặn hơn so với tập kích địa điểm gần tiền tuyến, do khoảng cách xa cho phép lực lượng phòng thủ có thêm thời gian phản ứng.

Nguyễn Tiến (Theo Zvezda, AP, War Zone)