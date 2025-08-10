Nga tuyên bố hạ hơn 120 UAV của Ukraine

Giới chức Nga cho biết phòng không nước này hạ 121 UAV của Ukraine trong đêm, một người tại tỉnh Saratov thiệt mạng vì mảnh vỡ.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 10/8 thông báo các đơn vị phòng không đã hạ 121 máy bay không người lái (UAV) cỡ lớn của Ukraine trong đêm, tại bán đảo Crimea cùng 13 địa phương cấp tỉnh và trên biển Azov.

Roman Busargin, lãnh đạo tỉnh Saratov, nơi phòng không Nga hạ 8 UAV, cho biết mảnh vỡ từ vũ khí bị phá hủy làm hư hại ba căn hộ khiến một người thiệt mạng và vài người bị thương, trong đó một nạn nhân phải nhập viện. Vụ tập kích cũng làm hư hại một cơ sở công nghiệp tại Saratov, song ông Busargin không nêu chi tiết.

Nga chỉ nêu số lượng UAV họ bắn hạ, không rõ tổng số lượng UAV mà Ukraine phóng đi trong đêm là bao nhiêu. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổ hợp phòng không Tor của Nga khai hỏa gần tiền tuyến ngày 1/2. Ảnh: BQP Nga

Truyền thông Ukraine cho biết nhà máy lọc dầu tại thành phố Saratov, thủ phủ tỉnh cùng tên, bốc cháy sau vụ tập kích. Cơ sở này thuộc sở hữu của tập đoàn Rosneft và từng phải dừng hoạt động vào đầu năm nay vì lý do an toàn sau loạt vụ tập kích UAV của Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga phóng 100 UAV tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy vào nước này, 70 chiếc trong số này bị phòng không Ukraine hạ. Ukraine cho biết 30 UAV Nga đã vượt qua lưới phòng không và đánh trúng 12 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống ba khu vực.

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lẫn nhau, cũng như phủ nhận việc nhắm vào dân thường. Các vụ tập kích diễn ra trong lúc Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin sẽ gặp nhau tại Alaska ngày 15/8 để thảo luận về nhiều vấn đề, trong đó có xung đột Nga - Ukraine.

Một số nguồn tin cho biết Nga đang xem xét các phương án nhượng bộ ông Trump, trong đó có đình chỉ tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) tầm xa nhằm vào nước láng giềng, với điều kiện là quân đội Ukraine cũng phải áp dụng biện pháp tương tự.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, Reuters)