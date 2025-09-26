Nga tuyên bố giành hơn 4.700 km2 lãnh thổ trong 9 tháng

Quân đội Nga tuyên bố đã kiểm soát thêm hơn 4.700 km2 lãnh thổ kể từ đầu năm, nhiều hơn so với mức 4.000-4.500 km2 trong cả năm 2024.

"Các cánh quân của lực lượng vũ trang Nga đã kiểm soát thêm 4.714 km2 trong khoảng thời gian từ ngày 1/1 đến 25/9. Trong thời gian này, quân đội Nga giải phóng hoàn toàn 205 khu dân cư tại khu vực tiến hành chiến dịch đặc biệt", Bộ Quốc phòng Nga cho biết hôm nay.

Để so sánh, Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov cuối năm ngoái tuyên bố các đơn vị Nga đã kiểm soát thêm gần 4.500 km2 lãnh thổ trong năm 2024. Dữ liệu được ISW công bố cho thấy lực lượng Nga trong năm 2024 kiểm soát thêm khu vực có tổng diện tích 3.985 km2, rộng gấp 7 lần so với khu vực họ giành được trong năm 2023.

Khu vực Nga kiểm soát ngày 1/1 và 25/9. Đồ họa: RYV

Quân đội Nga đạt bước tiến lớn nhất tại tỉnh Donetsk khi giành được 3.308 km2 tại đây. Diện tích khu vực Nga kiểm soát thêm tại tỉnh Lugansk và Zaporizhzhia lần lượt là 205 km2 và 261 km2, không có thay đổi tại tỉnh Kherson.

Các đơn vị Nga bắt đầu tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk từ cuối tháng 5 và đã kiểm soát khoảng 175 km2 lãnh thổ tại đây, trong khi con số tại tỉnh Kharkov và Sumy lần lượt là 542 km2 và 223 km2.

Bộ Quốc phòng Nga không tính đến những khu vực giành lại từ quân đội Ukraine ở tỉnh Kursk trong chiến dịch phản công hồi đầu năm nay.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Kết quả phân tích của AFP, dựa trên dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, cho thấy quân đội Nga trong tháng 8 kiểm soát thêm 594 km2 lãnh thổ, giảm nhẹ so với mức 634 km2 của tháng 7, kết thúc 4 tháng liên tiếp tăng đà tiến.

Pháo tự hành 2S7M Nga khai hỏa trên tiền tuyến ngày 19/7. Ảnh: BQP Nga

Quân đội Ukraine cũng mở một số đợt phản công và ít nhất ba lần giành được 30 km2 lãnh thổ mỗi ngày trong tháng 8. Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 14/9 tuyên bố Ukraine đang mở rộng phản công tại tỉnh Sumy và đẩy lùi các đợt tiến công gần thành trì Pokrovsk ở tỉnh Donetsk.

Nga đang nắm giữ hơn 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk, 70% tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cùng một số khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkov. Nếu tính cả bán đảo Crimea, Nga đang kiểm soát khu vực tương đương 19% diện tích Ukraine trước năm 2014.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, RIA Novosti, AP)