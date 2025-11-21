Nga tuyên bố giành được thành phố chiến lược ở Kharkov

Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga thông báo lực lượng nước này đã kiểm soát hoàn toàn Kupyansk, đô thị đầu mối mang tính chiến lược ở tỉnh Kharkov.

"Tổng tư lệnh tối cao đã thăm sở chỉ huy của cánh quân Tây, họp với Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, Cục trưởng Cục tác chiến Bộ tổng tham mưu, cùng tư lệnh cánh quân Tây và Nam", Điện Kremlin cho biết hôm 20/11.

Cánh quân Tây phụ trách tác chiến ở tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine, và một phần vùng Donbass gồm hai tỉnh Lugansk và Donetsk. Video đo truyền thông Nga công bố cho thấy ông Putin mặc quân phục dã chiến, được Tổng tham mưu trưởng quân đội Valery Gerasimov tiếp đón.

Trong cuộc họp sau đó, tướng Gerasimov thông báo các đơn vị thuộc cánh quân Tây đã kiểm soát hoàn toàn thành phố Kupyansk thuộc tỉnh Kharkov và tiếp tục tấn công những đơn vị Ukraine đang bị cô lập ở bờ đông sông Oskol.

Tổng thống Putin nói rằng quân đội Nga đã bao vây lực lượng đáng kể của Ukraine tại Kupyansk-Uzlovoy, ngôi làng nằm trên bờ đông sông Oskol và phía nam thành trì Kupyansk, cùng khu vực xung quanh. "18 tiểu đoàn Ukraine từng triển khai đến đây. Tổng tham mưu trưởng Gerasimov vừa báo cáo rằng hiện giờ còn khoảng 15 tiểu đoàn", ông Putin nói.

Tướng Sergey Kuzovlev, tư lệnh cánh quân Tây, thông báo lực lượng dưới quyền đã ngăn chặn những nỗ lực phá vòng vây của các đơn vị Ukraine. Ông mô tả Kupyansk là "mắt xích quan trọng" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Tướng Gerasimov cũng thông báo tình hình tác chiến của các mặt trận khác, trong đó cánh quân Đông đang mở rộng vùng kiểm soát ở tỉnh Dnipropetrovsk và Zaporizhzhia, kiểm soát 13 khu dân cư và giành thêm 230 km2 lãnh thổ kể từ ngày 1/11.

Cánh quân Trung tâm đang tiếp tục bào mòn lực lượng Ukraine trong vòng vây ở mặt trận Pokrovsk, trong khi cánh quân Bắc đã nắm giữ 80% diện tích thành phố Vovchansk ở tỉnh Kharkov.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Truyền thông Nga nhận định tái kiểm soát Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây.

Quân đội Nga ngày 26/10 cho biết đã bao vây khoảng 5.000 binh sĩ Ukraine tại mặt trận Kupyansk. Các phân đội xung kích thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 68 khi đó đã cơ động và đánh thọc sườn, chiếm một đầu cầu ở sông Oskol, phía nam Kupyansk.

