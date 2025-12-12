Quân đội Nga thông báo đã kiểm soát Seversk, thành phố chốt chặn phía đông vành đai pháo đài của Ukraine ở tỉnh Donetsk.

"Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Độc lập Cận vệ số 6 và số 123 thuộc cánh quân Nam đã giành được Seversk, đẩy lùi hoàn toàn các đơn vị Ukraine khỏi thành phố này", Bộ Quốc phòng Nga ngày 11/12 thông báo.

Video được Bộ Quốc phòng Nga công bố cùng ngày cho thấy các quân nhân nước này mang quốc kỳ và cờ đơn vị đến nhiều khu vực trong nội thành Seversk, gồm trụ sở chính quyền thành phố, đài tưởng niệm anh hùng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại, tượng đài xe tăng T-34 ở Công viên Chiến thắng, cũng như một số tuyến đường và nóc công trình cao tầng.

Nga tuyên bố giành chốt chặn phía đông 'vành đai pháo đài' của Ukraine Quân nhân Nga tại thành phố Seversk, tỉnh Donetsk trong video công bố ngày 11/12. Video: BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các quân nhân đang kiểm tra từng ngôi nhà nhằm cung cấp lương thực, nước uống, thuốc men và hỗ trợ y tế cho dân thường còn ở lại thành phố. Những người có nguyện vọng rời đi sẽ được đưa tới vùng an toàn, được bố trí nơi ở và nhận hỗ trợ cần thiết.

Trong cuộc họp cùng ngày với Tổng thống Vladimir Putin, các chỉ huy quân đội Nga cho biết lực lượng Ukraine đã xây dựng nhiều hệ thống chiến hào và công sự kiên cố tại Seversk. Các đơn vị Nga đã cắt tuyến hậu cần và đánh tạt sườn, dần đẩy lùi đối phương khỏi khu vực.

"Chúng ta biết rằng Ukraine hy vọng quân đội Nga sa lầy bằng cách thiết lập phòng tuyến ở khu vực trong và xung quanh Seversk, kìm hãm bước tiến của lực lượng Nga. Đối phương đã thất bại, còn các vị đã thực hiện thành công kế hoạch đã đặt ra. Xin chúc mừng", ông Putin cho hay.

Giới chỉ huy Nga cho biết kiểm soát Seversk sẽ tạo bàn đạp cho chiến dịch tiến công Slovyansk, một trong hai thành phố lớn mà Ukraine còn kiểm soát tại tỉnh Donetsk, cũng là điểm phía bắc trong chuỗi vành đai pháo đài được Kiev xây dựng ở địa phương này.

Cục diện chiến sự tại thành phố Seversk, tỉnh Donetsk tính đến ngày 11/12. Đồ họa: ISW

Nhóm Tác chiến miền Đông của quân đội Ukraine bác bỏ thông tin và tuyên bố vẫn kiểm soát Seversk. "Đối phương đang tận dụng thời tiết bất lợi và cố gắng xâm nhập Seversk theo từng nhóm nhỏ, song phần lớn đều bị hạ trên đường tiếp cận", nhóm tác chiến này cho biết.

Viện nghiên cứu Chiến tranh (ISW), có trụ sở tại Mỹ, hôm 11/12 công bố bản đồ cục diện chiến sự dựa trên dữ liệu tình báo nguồn mở, cho thấy quân đội Nga đã giành được khu vực phía đông Seversk, đồng thời xâm nhập và cô lập nhiều vị trí của Ukraine ở phía tây thành phố.

Seversk có diện tích 11 km2 và dân số gần 11.000 người trước chiến sự, là đô thị chốt chặn phía đông và che chắn cho "vành đai pháo đài" của Ukraine ở tỉnh Donetsk, gồm Slovyansk, Kramatorsk, Druzhkovka và Konstantinovka.

Vành đai này dài khoảng 50 km, với hệ thống hầm hào, chướng ngại vật chống tăng và dây thép gai dày đặc, là tuyến phòng thủ được củng cố suốt hơn 10 năm qua, tạo ra thách thức lớn cho các đợt tấn công của Nga.

Vị trí Seversk và chuỗi đô thị - pháo đài của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Giới chuyên gia quân sự đánh giá nếu Nga giành được Seversk, họ có thể mở thêm nhiều mũi tiến công mới và gia tăng áp lực lên phòng tuyến Ukraine, bên cạnh hướng tấn công chủ chốt từ thành trì Pokrovsk - Mirnograd ở phía nam vành đai pháo đài.

Với loạt lợi thế lớn trên mặt trận Donbass, quân đội Nga nhiều khả năng sẽ không muốn ngừng giao tranh ngay lập tức, mà sẽ tận dụng đà tiến hiện nay để kiểm soát càng nhiều lãnh thổ càng tốt trước khi đi đàm phán thỏa thuận hòa bình.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, TASS, AFP, Reuters)