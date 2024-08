Nga tuyên bố đẩy lùi lực lượng Ukraine khỏi làng New York

Quan chức Nga nói quân đội Ukraine đã rút khỏi làng New York, địa điểm được coi là bàn đạp để tiến công thành phố cửa ngõ Toretsk.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát hoàn toàn khu định cư New York ở tỉnh Donetsk. Các quân nhân đã đánh bật đối phương khỏi khu vực và đang tiến hành chiến dịch tảo thanh", Vladimir Rogov, đồng chủ tịch Hội đồng điều hành các tỉnh được Nga sáp nhập, cho biết hôm 19/8.

Ông Rogov tuyên bố Lữ đoàn Cơ động đường không Độc lập số 46 Ukraine, đơn vị phụ trách phòng thủ New York, đã rút lui về làng Nelepokva gần đó. "Quốc kỳ Nga đã được kéo lên tại New York. Quá trình tiến quân vẫn tiếp diễn", ông nói thêm.

Bộ Quốc phòng Nga và quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lính Nga tham chiến tại tỉnh Donetsk hồi tháng 7. Ảnh: RIA Novosti

Deep State, nhóm phân tích có liên hệ với Bộ Quốc phòng Ukraine, hôm 19/8 thừa nhận lực lượng Nga đạt bước tiến đáng kể tại làng New York và đang tiếp cận Nelepokva, nhấn mạnh đối phương vẫn duy trì tấn công thành phố Toretsk ở phía bắc New York và nhắm tới thành trì chiến lược Pokrovsk ở phía tây.

Làng New York, trùng tên thành phố ở Mỹ, bắt đầu xuất hiện trên bản đồ từ giữa thế kỷ 19. Hiện chưa rõ nguồn gốc chính xác của cái tên này. Một số nhà sử học cho rằng nó liên quan đến một doanh nhân người Mỹ từng buôn bán ở đây, số khác nhận định nó bắt nguồn từ những người định cư Mennonites đến từ thành phố York ở Đức. Ngoài ra, một vài ý kiến nêu khả năng đây chỉ đơn giản là lỗi chuyển ngữ từ chữ cái Latin sang hệ Kirin.

Trước khi bùng phát chiến sự, đây là nơi sinh sống của khoảng hơn 9.700 người.

Giới chuyên gia quân sự Nga cho rằng giành được New York sẽ giúp cải thiện tình hình an ninh tại thành phố Donetsk và Gorlovka do Moskva kiểm soát, do quân đội Ukraine thường xuyên tiến hành các đợt pháo kích từ khu vực gần ngôi làng.

New York cũng được coi là bàn đạp quan trọng để tấn công Toretsk, thành phố cửa ngõ của tỉnh Donetsk, giữa lúc Nga đang mở ba mũi tấn công nhằm vào đô thị này.

Vị trí làng New York (chấm đỏ) ở Donetsk. Đồ họa: RYV

Lực lượng Nga tiếp tục tiến công mạnh tại tỉnh Donetsk bất chấp Ukraine đưa quân qua biên giới tấn công tỉnh Kursk. Một số chuyên gia nhận định Kiev phải điều chuyển đáng kể lượng vũ khí và binh sĩ từ vùng Donbass để phục vụ chiến dịch tỉnh Kursk, điều có thể gia tăng thêm áp lực cho các đơn vị đang phòng thủ tại tiền tuyến miền đông.

Vũ Anh (Theo RIA Novosti, Reuters)