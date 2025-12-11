Nga tuyên bố chặn gần 300 UAV Ukraine trong đêm

Nga cho biết phòng không nước này bắn hạ 287 UAV Ukraine trong trận tập kích ban đêm, trong đó hơn 30 chiếc hướng về thủ đô Moskva.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không nước này đã đánh chặn 287 máy bay không người lái (UAV) cánh cố định của Ukraine từ đêm 10/12 tới rạng sáng 11/12. Đây là một trong những lần quân đội Nga bắn hạ nhiều UAV Ukraine nhất trong các cuộc tập kích xuyên biên giới.

Trong 40 UAV bị bắn rơi tại tỉnh Moskva, có 32 chiếc đang bay về phía thủ đô. Phòng không Nga tại tỉnh Bryansk cũng hạ 118 phi cơ, số lượng lớn nhất trong đợt tập kích. Bộ Quốc phòng Nga không nêu số lượng UAV Ukraine phóng nhằm vào nước này và thiệt hại liên quan.

Tổ hợp tên lửa phòng không Tor-M2 của Nga tại tiền tuyến ngày 25/10. Ảnh: BQP Nga

Cục Hàng không Liên bang Nga (Rosaviatsia) cho biết 4 sân bay ở thủ đô Moskva đã ngừng hoạt động vì vụ tấn công. Các chuyến bay tới Moskva phải chuyển hướng đến sân bay Pulkovo ở St. Petersburg.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Poltava của Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tấn công hạ tầng năng lượng tại khu vực trong đêm, gây ra một số vụ hỏa hoạn. Bộ tư lệnh không quân Ukraine chưa công bố báo cáo liên quan đến trận tập kích.

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia.

Serhy Koretsky, giám đốc điều hành công ty dầu khí nhà nước Ukraine Naftogaz, cho biết chiến dịch tập kích của Nga trong mùa đông năm nay bắt đầu sớm và dữ dội hơn, làm trầm trọng thêm tác động đối với Ukraine.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine nói rằng quân đội Nga trong tháng 11 đã phóng tổng cộng 5.660 tên lửa và UAV vào nước này, tăng 2% so với tháng 10. Trong số đó có 5.445 UAV tầm xa, tăng 3% so với tháng trước, và 215 tên lửa, giảm khoảng 20%.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)