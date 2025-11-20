Nga tuyên bố chặn âm mưu đầu độc sĩ quan cấp cao

An ninh Nga cáo buộc tình báo Ukraine tìm cách ám sát sĩ quan quân đội cấp cao ở tỉnh Donetsk bằng bia trộn chất độc.

Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) hôm nay thông báo bắt giữ một cư dân tại tỉnh Donetsk vì "âm mưu tấn công khủng bố" nhằm vào sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Quốc phòng. Danh tính của nghi phạm và mục tiêu chưa được công bố.

Theo FSB, nghi phạm liên hệ với đặc vụ của Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (GUR) thông qua mạng xã hội và nhận được thuốc nổ chuyển bằng thiết bị bay không người lái. Người này cất thuốc nổ ở nhà để sử dụng cho mục đích phá hoại.

FSB cáo buộc tình báo Ukraine trong tháng này chuyển bia sản xuất tại Anh cho nghi phạm để người này tặng sĩ quan Nga. "Nghi phạm bị bắt trong lúc đang chuyển hàng. Kết quả điều tra cho thấy trong bia có chứa hỗn hợp gồm nhiều chất hóa học cực độc do Anh chế tạo, có thể gây ra cái chết đau đớn trong vòng 20 phút sau khi uống", an ninh Nga cho hay.

Nga tuyên bố chặn ăm mưu ám sát sĩ quan bằng bia có chất độc Khoảnh khắc an ninh Nga không chế nghi phạm trong video đăng ngày 20/11. Video: FSB

FSB cảnh báo rằng tình báo Ukraine sẽ tiếp tục tìm kiếm người cộng tác thông qua mạng xã hội, nhấn mạnh "bất cứ ai đồng ý hỗ trợ đối phương đều sẽ bị vạch trần, truy tố và đối mặt với hình phạt nghiêm khắc".

GUR chưa bình luận về thông tin.

Tình báo Ukraine từng thực hiện nhiều vụ ám sát nhằm vào các quan chức và người có ảnh hưởng ở Nga.

Tháng 12/2024, một quả bom phát nổ ở ngoại ô thủ đô Moskva, khiến tư lệnh Lực lượng Phòng hóa, sinh học, phóng xạ Nga Igor Kirillov cùng trợ lý là thiếu tá Ilya Polikarpov thiệt mạng. Nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận lực lượng này đã tiến hành vụ đánh bom.

FSB hôm 11/11 thông báo triệt phá âm mưu chiêu mộ phi công để đánh cắp tiêm kích MiG-31 cùng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cáo buộc tình báo Ukraine và Anh đứng sau sự việc. Ba ngày sau, FSB tuyên bố chặn đứng kế hoạch của tình báo Ukraine nhằm ám sát một quan chức chính phủ cấp cao, khi ông tới thăm mộ người thân ở nghĩa trang.

Phạm Giang (Theo TASS, Reuters)