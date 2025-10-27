Nga tuyên bố bao vây hơn 10.000 lính Ukraine tại thành trì chiến lược

Giới chức Nga nói rằng hơn 10.000 lính Ukraine đang bị bao vây tại Pokrovsk và Kupyansk, hai thành trì chiến lược ở tỉnh Donetsk và Kharkov.

"Trong cuộc gặp với Tổng tham mưu trưởng Valery Gerasimov và các chỉ huy quân đội, Tổng thống Vladimir Putin được báo cáo về tình hình dọc chiến tuyến. Lượng binh sĩ Ukraine bị bao vây ở mặt trận Kupyansk là 5.000, trong khi ở Pokrovsk là khoảng 5.500", phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 26/10.

Tướng Gerasimov trước đó nói rằng cánh quân Tây của Nga đã bao vây thành phố Kupyansk và kiểm soát 70% diện tích thành phố Vovchansk thuộc tỉnh Kharkov. "Các phân đội xung kích thuộc Sư đoàn Bộ binh cơ giới số 68 đã cơ động và đánh thọc sườn, chiếm một đầu cầu ở sông Oskol, phía nam Kupyansk", ông nói.

Vị trí một số đô thị, khu dân cư thuộc tỉnh Donetsk và Kharkov. Đồ họa: RYV

Ở mặt trận Donetsk, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho hay lực lượng nước này đang bao vây hàng chục tiểu đoàn Ukraine tại thành phố Pokrovsk và khu dân cư Dimitrov gần đó.

Trong cuộc họp, Tổng thống Putin yêu cầu quân đội Nga hạn chế thương vong và đảm bảo an toàn cho dân thường còn ở lại các khu vực nói trên, cũng như tìm cách kêu gọi binh sĩ Ukraine trong vòng vây hạ vũ khí đầu hàng.

Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tổng thống Volodymyr Zelensky sau đó cho biết Nga đang tiến công Pokrovsk với quân số đáng kể. "Điều này khiến tình hình ở Pokrovsk và khu vực lân cận trở nên khó khăn. Giao tranh ác liệt diễn ra trong thành phố và vùng ngoại ô. Hoạt động hậu cần gặp nhiều trở ngại. Tuy nhiên, chúng ta phải tiếp tục gây tổn thất cho đối phương nhiều nhất có thể", ông nói.

Pháo phản lực BM-21 Grad Nga tập kích vị trí Ukraine trên mặt trận Pokrovsk, tỉnh Donetsk ngày 19/10. Ảnh: RIA Novosti

Pokrovsk có diện tích gần 30 km2, là trung tâm hậu cần quan trọng và một trong những thành trì chính của Ukraine tại tỉnh Donetsk. Nếu kiểm soát được Pokrovsk, Nga sẽ làm suy yếu tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của Ukraine, giúp họ tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.

Kupyansk rộng hơn 33 km2, nằm cách thủ phủ Kharkov của tỉnh cùng tên khoảng 100 km. Đây là thành phố chiến lược về mặt giao thông, kết nối mạng lưới đường sắt và đường bộ ở đông bắc Ukraine, nằm trong tuyến phòng thủ chủ chốt của Ukraine ở tỉnh Kharkov.

Nga từng giành được Kupyansk trong giai đoạn đầu xung đột, song bị Ukraine đánh bật khỏi đây trong cuộc phản công chớp nhoáng cuối năm 2022. Truyền thông Nga nhận định kiểm soát Kupyansk sẽ giúp quân đội nước này tiến sâu hơn về phía tây.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, RT, AP)