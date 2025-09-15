Nga triển khai UAV cáp quang có khả năng mang drone tự sát

Nga chế tạo UAV Molniya-2 điều khiển bằng cáp quang và mang được drone con, cho phép mở rộng tầm tấn công mục tiêu ở Ukraine.

Truyền thông Nga ngày 13/9 đưa tin các đơn vị nước này ở tiền tuyến đã triển khai máy bay không người lái (UAV) Molniya-2 điều khiển qua cáp quang, không bị tác động bởi các hệ thống gây nhiễu của Ukraine.

Video công bố cùng ngày cho thấy một chiếc Molniya-2 cất cánh từ bệ phóng di động, cuộn cáp quang gắn ở phần thân sau bằng băng dính trong suốt. UAV sau đó truyền hình ảnh độ nét cao về bộ điều khiển của người vận hành.

Nga chế tạo UAV cáp quang có khả năng chở drone UAV cáp quang Molniya-2 cất cánh trong video công bố ngày 13/9. Video: Rus Vesna

Molniya-2 có thể mang tải trọng lên tới 10 kg, trong đó có những thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất (drone FPV). Do phải mang theo cuộn cáp quang, Molniya-2 có tầm hoạt động tối đa khoảng 20 km, bằng 2/3 tầm bay của phiên bản Molniya-1 nguyên gốc.

Nga từng công bố hình ảnh UAV Molniya mang theo drone FPV trên lưng. Sau khi UAV bay vào hậu tuyến đối phương, drone FPV sẽ tách rời để sục sạo và tấn công mục tiêu. Cơ chế này giúp tiết kiệm pin và tăng tầm bay cho drone, giúp nó săn lùng mục tiêu lâu và xa hơn so với tự bay tới vị trí nghi vấn.

Bản thân Molniya cũng là UAV tự sát nên có thể tự tung đòn tấn công sau khi thả drone con, cho phép kíp vận hành nhắm tới hai mục tiêu trong một lần xuất kích.

UAV thuộc dòng Molniya được làm từ gỗ dán và nhựa xốp với khung đơn giản, có giá chỉ khoảng 300 USD mỗi chiếc. Nhờ thiết kế đơn giản và chi phí sản xuất thấp, Nga có thể triển khai lượng lớn UAV Molniya, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng cho những khu vực nằm sâu trong hậu phương Ukraine.

Oleksandr Aronets, sĩ quan Lữ đoàn Đặc nhiệm số 12 Azov thuộc quân đội Ukraine, hồi đầu tháng cho biết Nga đang dùng UAV mẹ thả drone FPV để tập kích vị trí cách tiền tuyến 40-50 km. Trong số khu vực bị tấn công có những tuyến hậu cần trọng yếu của quân đội Ukraine ở tỉnh Donetsk, nằm ở những nơi từng được coi là vùng an toàn trước drone.

Nguyễn Tiến (Theo Lenta, AP)