Nga trao trả hơn 1.000 thi thể quân nhân Ukraine, nhận về 26 tử sĩ

Ukraine tiếp nhận hơn 1.000 thi thể binh sĩ, trong khi Nga được bàn giao 26 tử sĩ trong cuộc trao đổi mới nhất.

Vladimir Medinsky, trưởng đoàn đàm phán của Nga về xung đột Ukraine, ngày 19/12 thông báo Moskva đã trao trả 1.003 thi thể quân nhân cho Kiev trong khuôn khổ thỏa thuận đạt được tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông thêm rằng Ukraine đã bàn giao cho Nga 26 tử sĩ trong đợt này.

Giới chức Ukraine xác nhận đã được Nga trao trả 1.003 thi thể binh sĩ. Giới chuyên gia và điều tra viên sẽ tiến hành giám định để xác định danh tính các quân nhân.

Hình ảnh do Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KShPPV) của Ukraine công bố cho thấy một số xe tải cỡ lớn và những người mặc đồ bảo hộ đang kiểm tra thi thể bên trong túi trắng. Cơ quan này cho biết Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế đã hỗ trợ quá trình hồi hương tử sĩ.

Nhân viên Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế kiểm tra thi thể quân nhân Ukraine được trao trả hôm 19/12. Ảnh: KShPPV

Trao đổi tù binh, thi thể binh sĩ là lĩnh vực hợp tác hiếm hoi mà Nga và Ukraine còn duy trì trong xung đột.

Sau vòng đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Moskva đã trao trả hơn 6.000 thi thể quân nhân cho Kiev trong những tuần tiếp theo và nhận lại 79 binh sĩ thiệt mạng. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moskva sẵn sàng trả thêm 3.000 tử sĩ cho Ukraine.

Tính từ đầu năm đến nay, hai nước đã tiến hành tổng cộng 16 đợt trao đổi, trong đó Nga bàn giao hơn 15.000 thi thể quân nhân cho Ukraine và nhận về khoảng 400 tử sĩ.

Giới chức Ukraine cho biết quá trình nhận dạng thi thể binh sĩ thường kéo dài từ 10 ngày tới một năm, thậm chí lâu hơn, do hầu hết được đưa về trong tình trạng bị cháy sém, hoại tử hoặc biến dạng vì ảnh hưởng của các vụ nổ, gây khó khăn cho quá trình khám nghiệm.

Phạm Giang (Theo Reuters, Kyiv Independent, Moscow Times)