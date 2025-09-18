Nga trao trả 1.000 thi thể quân nhân cho Ukraine

Ukraine thông báo đã tiếp nhận 1.000 thi thể quân nhân và bàn giao 24 tử sĩ cho Nga trong đợt trao trả mới nhất.

"Hoạt động hồi hương đã diễn ra trong hôm nay. 1.000 thi thể mà phía Nga nói là quân nhân Ukraine đã trở về quê nhà", Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KSHPPV) của Ukraine thông báo, thêm rằng các thi thể sẽ được chuyên gia pháp y và quan chức hành pháp khám nghiệm để nhận dạng.

I Want to Find, dự án do chính phủ Ukraine thành lập để cung cấp thông tin về tù binh chiến tranh và quân nhân Nga mất tích, cho biết Kiev cũng trao trả 24 thi thể quân nhân cho Moskva. "Hoạt động trao đổi được tiến hành dưới sự trung gian của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế", dự án này cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin, nhưng hãng thông tấn TASS dẫn nguồn tin giấu tên xác nhận con số trong đợt trao đổi này.

Xe chở thi thể binh sĩ Ukraine tại địa điểm bàn giao chưa được công bố hôm 18/9. Ảnh: KSHPPV

Hoạt động trao đổi tù binh và thi thể các tử sĩ là một trong số ít vấn đề mà Nga và Ukraine tìm được tiếng nói chung.

Trong vòng đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 6, Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi thi thể binh sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Nga đã trao trả hơn 6.000 thi thể quân nhân cho Ukraine trong những tuần tiếp theo và nhận lại 79 tử sĩ. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moskva sẵn sàng trả thêm 3.000 thi thể cho Kiev.

Trong vòng đàm phán trực tiếp diễn ra ngày 23/7 ở Istanbul, Nga và Ukraine tiếp tục đồng ý trao đổi thường dân cùng quân nhân. Nga mời Ukraine thành lập ba nhóm làm việc trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo.

Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Nga và cũng là trưởng đoàn đàm phán Nga, cho biết quyết định tổ chức vòng đàm phán thứ tư sẽ chỉ được đưa ra sau khi các thỏa thuận mới nhất được thực hiện.

Điện Kremlin tuần trước thông báo các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đang ở trạng thái "tạm ngưng".

Phạm Giang (Theo AFP, TASS)