Nga trao trả 1.000 thi thể lính Ukraine, nhận về 19 tử sĩ

Nga trả 1.000 thi thể lính Ukraine theo thỏa thuận tại Istanbul, trong khi Kiev bàn giao cho Moskva 19 thi thể quân nhân.

Moskva ngày 19/8 thông báo đã trao trả thi thể quân nhân Ukraine thiệt mạng ở tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia, Lugansk và Kursk cho Kiev.

"Theo thỏa thuận tại Istanbul, chúng tôi bàn giao 1.000 thi thể binh sĩ cho Ukraine, trong khi họ trả lại 19 thi thể lính Nga, tương đương con số một tháng trước", Vladimir Medinsky, cố vấn của Tổng thống Nga và cũng là trưởng đoàn đàm phán Nga, cho hay.

Cơ quan Điều phối Xử lý Tù binh Chiến tranh (KSHPPV) của Ukraine xác nhận đã nhận được 1.000 thi thể quân nhân. Các chuyên gia pháp y và quan chức hành pháp Ukraine sẽ khám nghiệm để nhận dạng.

Thi thể quân nhân được trao trả hôm 19/8. Ảnh: RT

Hoạt động trao đổi tù binh và thi thể các tử sĩ là một trong số ít vấn đề mà Nga và Ukraine tìm được tiếng nói chung.

Trong vòng đàm phán trực tiếp ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 6, Nga và Ukraine đạt thỏa thuận trao đổi thi thể binh sĩ. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine khi đó cho biết hai bên sẽ trao đổi thi thể binh sĩ theo công thức "6.000 đổi 6.000", trong khi phía Nga nói rằng đây là thỏa thuận hồi hương đơn phương.

Nga đã trao trả hơn 6.000 thi thể quân nhân cho Ukraine trong những tuần tiếp theo và nhận lại 79 tử sĩ. Tổng thống Nga Vladimir Putin sau đó tuyên bố Moskva sẵn sàng trả thêm 3.000 thi thể cho Kiev.

Trong vòng đàm phán trực tiếp diễn ra ngày 23/7 ở Istanbul, Nga và Ukraine tiếp tục đồng ý trao đổi thường dân cùng quân nhân. Nga mời Ukraine thành lập ba nhóm làm việc trực tuyến để giải quyết các vấn đề chính trị, quân sự và nhân đạo. Ông Medinsky cho biết quyết định tổ chức vòng đàm phán thứ tư sẽ chỉ được đưa ra sau khi các thỏa thuận mới nhất được thực hiện.

Huyền Lê (Theo TASS, RT, Kyiv Independent)