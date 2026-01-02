Nga trao bằng chứng 'UAV tấn công dinh thự của ông Putin' cho Mỹ

Lãnh đạo tình báo quân đội Nga trao cho tùy viên quân sự Mỹ "thiết bị dẫn đường của UAV Ukraine", nhằm chứng minh Kiev đã thực hiện vụ tấn công vào dinh thự của ông Putin.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 2/1 cho biết lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) Igor Kostyukov đã gặp tùy viên quân sự Mỹ, trao cho ông này "thiết bị chứa dữ liệu dẫn đường đã giải mã và bộ điều khiển của UAV mà phòng không Nga bắn hạ tại tỉnh Novgorod ngày 29/12/2025".

"Dữ liệu dẫn đường trong bộ nhớ đã được các chuyên gia Nga giải mã khẳng định chắc chắn rằng mục tiêu của vụ tập kích là khu phức hợp thuộc dinh thự của Tổng thống Nga ở tỉnh Novgorod", ông Kostyukov nói. "Chúng tôi hy vọng việc này sẽ xóa bỏ mọi nghi vấn và góp phần xác minh sự thật".

Nga trao bằng chứng 'UAV tấn công dinh thự của ông Putin' cho Mỹ Lãnh đạo tình báo quân đội Nga trao cho tùy viên quân sự Mỹ thiết bị dẫn đường trên UAV Ukraine. Video: BQP Nga

Giới chức Nga nói rằng Ukraine sử dụng 91 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin vào đêm 28/12/2025, rạng sáng 29/12/2025, phòng không Nga hạ toàn bộ số phi cơ này.

Một ngày sau, Nga công bố hình ảnh xác UAV nằm trên nền tuyết trong khu rừng, mỗi phi cơ mang theo khoảng 6 kg thuốc nổ và nhồi thêm vật liệu để tăng sát thương.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 29/12/2025 nói rằng ông "rất tức giận" trước thông tin trên, song sau đó bày tỏ hoài nghi về sự việc. Tờ Wall Street Journal của Mỹ đưa tin Ukraine nhắm đến mục tiêu khác trong cùng khu vực với dinh thự của Tổng thống Putin.

Hãng tin NewsNation của Mỹ ngày 31/12/2025 dẫn nguồn giấu tên cho biết giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine phát động cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của ông Putin.

Ukraine phủ nhận thực hiện vụ tấn công, cho rằng đây là "thông tin sai lệch do Nga đưa ra" nhằm chia rẽ nước này với Mỹ sau cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Bản đồ đường bay các UAV nhắm vào Novgorod đêm và rạng sáng 28-29/12/2025 mà Nga công bố. Ảnh: BQP Nga

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AP, Reuters)