Nga trang bị 'giáp container' cho xe tăng

Nga gắn container thương mại lên xe tăng, được cho là biện pháp mới nhất nhằm bảo vệ khí tài khỏi đòn tập kích từ drone.

Video do được người dân Ukraine ghi lại cuối tuần trước cho thấy đoàn xe Nga di chuyển trên đường, trong đó hai xe tăng chủ lực được lắp container thương mại.

Kíp lái đã tháo bỏ phần đáy container và cắt bớt mặt trước để nòng pháo không bị vướng, rồi đặt cả khối lên trên thân xe. Trên nóc container được gắn thêm lưới thép để đối phó với đòn tấn công đột nóc từ thiết bị bay không người lái (drone).

Nga lắp container lên xe tăng để 'chống drone' Xe tăng Nga lắp container trong video đăng ngày 21/12. Video: Defense News

Giới chuyên gia quân sự cho rằng ưu điểm lớn nhất của phương pháp này là tiện lợi, do kíp lái gần như không phải chế tạo gì mà chỉ cần chỉnh sửa container có sẵn. Dù vậy, container làm bằng thép thông thường với độ dày 1,5-2 mm, không có khả năng chống đạn và khó lòng đơn độc ngăn chặn đòn đánh từ drone tự sát.

David Axe, bình luận viên quân sự của trang Euromaidan Press, cho rằng xe tăng Nga tham chiến ở Ukraine thường được trang bị nhiều lớp phòng vệ, bao gồm giáp chính, giáp phản ứng nổ và giáp lồng. Container có thể không đủ sức chặn hoàn toàn đòn tập kích từ drone, song ít nhất sẽ hạn chế uy lực đầu đạn và giảm tải cho các lớp phòng vệ bên trong.

"Lớp giáp container ở ngoài cùng có thể phá hỏng drone góc nhìn thứ nhất trước khi nó kịp phát nổ, hoặc kích hoạt đầu đạn từ khoảng cách an toàn để hạn chế tác động đến thân xe bên trong", Axe cho hay.

Sự xuất hiện dày đặc của drone trên chiến trường Ukraine khiến lực lượng hai bên phải sáng tạo nhiều biện pháp đối phó.

Gần đây nhất là gắn các búi sợi kim loại hoặc thanh thép lên xe tăng, thiết giáp theo dạng lông nhím. Các búi kim loại sẽ làm vướng drone hoặc phá hỏng cánh quạt để ngăn chúng lao vào xe, đồng thời kích hoạt dây kíp ở mũi phi cơ và khiến đầu đạn phát nổ trước khi chạm đến vỏ giáp.

Nga bắt đầu trang bị giáp lông nhím cho phương tiện chiến đấu từ tháng 5 và đã đạt được hiệu quả nhất định. Hồi tháng 7, binh sĩ thuộc Lữ đoàn Cơ giới số 28 Ukraine thừa nhận phải sử dụng khoảng 70 drone tự sát để phá hủy xe tăng Nga trang bị "giáp lông nhím", do rất khó phát hiện điểm yếu để xuyên phá.

Phạm Giang (Theo Defense Express, Maritime Executive)