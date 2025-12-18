Nga tích hợp Starlink lên UAV tự sát giá rẻ

Chuyên gia Ukraine cho biết UAV tự sát Molniya-2 của Nga được lắp bộ thu phát Internet vệ tinh Starlink, giúp chống nhiễu và tấn công hiệu quả hơn.

"Mỗi ngày chúng tôi đều phát hiện máy bay không người lái (UAV) Molniya của Nga mang theo hệ thống Starlink. Bộ thu phát đầu cuối Starlink ban đầu được lắp một cách ngẫu hứng, song giờ đã trở thành tiêu chuẩn. Nga không tiếc thiết bị này và lắp chúng cho cả UAV tự sát", chuyên gia tác chiến điện tử Ukraine Serhy Beskrestnov cho biết hôm 15/12.

Beskrestnov chia sẻ hình ảnh do thiết bị bay không người lái (drone) đánh chặn Ukraine ghi lại, cho thấy ăng-ten Starlink được lắp ở phần thân giữa cánh và đuôi UAV Molniya-2. Thiết bị này cho phép UAV duy trì kết nối liên tục với người điều khiển trong suốt chuyến bay.

UAV Molniya-2 mang thiết bị thu phát Starlink trong ảnh công bố ngày 15/12. Ảnh: Facebook/Serhy Beskrestnov

Các chuyên gia Ukraine cho biết Nga từng lắp thiết bị đầu cuối Starlink lên UAV trinh sát, giúp chúng thu thập và truyền thông tin theo thời gian thực. Nga tích hợp Starlink lên UAV tự sát là bước phát triển mới, thậm chí khiến Beskrestnov nhận định đây là "tin xấu với Ukraine".

Kết nối Internet vệ tinh như Starlink cho phép điều khiển UAV từ khoảng cách rất xa, ngoài tầm kết nối vô tuyến truyền thống. Kết nối này còn giúp phi cơ kháng nhiễu tốt hơn và hạn chế một trong những biện pháp đối phó UAV phổ biến nhất hiện nay.

UAV giá rẻ Molniya được làm từ gỗ dán và nhựa xốp, có thể lắp ráp tại chỗ trong khoảng ba giờ với chi phí 300 USD. UAV có tầm bay 30 km, tốc độ tối đa 80 km/h và thời gian hoạt động 40 phút.

Nga từng triển khai Molniya mang theo drone góc nhìn thứ nhất trên lưng, biến phi cơ trở thành UAV hoạt động theo nguyên lý "mẹ - con". Sau khi Molniya bay sâu vào phòng tuyến đối phương, drone sẽ rời UAV mẹ để tìm kiếm và tấn công mục tiêu.

Thiết kế này giúp drone tiết kiệm pin, tăng thời gian tìm kiếm mục tiêu so với tự bay đến khu vực tác chiến. Ngoài ra, bản thân Molniya là UAV tự sát, cho phép lực lượng Nga nhắm tới hai mục tiêu trong một lần xuất kích.

Rob Lee, chuyên gia tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại có trụ sở tại Mỹ, nhận định ưu điểm của chiến thuật này là Molniya có thiết kế đơn giản và giá rẻ, do đó Nga có thể triển khai với số lượng lớn, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng với các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AP, Defense Blog)