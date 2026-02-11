Nga thử nghiệm 'máy cắt cỏ khổng lồ' để đối phó drone Ukraine

Drone mặt đất Nga được trang bị đĩa gắn các sợi cáp quay với tốc độ cao, giống như máy cắt cỏ, nhằm ngăn thiết bị bay Ukraine tiếp cận.

Kênh truyền hình nhà nước Nga Smotrim cuối tuần trước cho biết Trung đoàn Bộ binh Cơ giới số 70, hiện tham chiến tại tỉnh Zaporizhzhia, đã chế tạo thiết bị mới để lắp cho thiết bị không người lái (drone) mặt đất Courier nhằm đối phó drone tự sát của Ukraine.

Video được công bố cho thấy xe Courier được bọc giáp lồng, mỗi mặt có một thanh kim loại nhô ra và phần đầu gắn đĩa hình tròn với 9-10 sợi cáp mỏng. Chúng được nối vào động cơ đặt trong giáp lồng. Khi kích hoạt, động cơ sẽ khiến 4 trục và các đĩa xoay với tốc độ cao, tạo thành chiếc quạt để gạt văng những vật thể đang áp sát drone.

"Khi drone góc nhìn thứ nhất tấn công, các sợi cáp sẽ làm nó rơi xuống hoặc bay lệch sang bên", tiểu đội trưởng có biệt danh Struk nói trong video, thêm rằng đây là thiết bị mang tính thử nghiệm.

Nga lắp 'máy cắt cỏ khổng lồ' cho drone mặt đất Drone mặt đất Nga được gắn thiết bị bảo vệ dạng máy cắt cỏ trong video đăng ngày 8/2. Video: Smotrim

Cây viết Matthew Loh của tờ Business Insider mô tả thiết kế này giống như "máy cắt cỏ khổng lồ".

Chưa rõ hiệu quả của phương pháp mới, song điều này vẫn cho thấy sự sáng tạo không ngừng của cả hai bên nhằm đối phó với mối đe dọa từ drone tự sát trong xung đột Ukraine.

Một số biện pháp được Nga triển khai, như trang bị giáp lồng và giáp lông nhím cho xe tăng, từng bị binh sĩ Ukraine và một số chuyên gia quân sự phương Tây chế nhạo, nhưng sau đó chứng minh hiệu quả và nhanh chóng được các nước sao chép.

Drone mặt đất gần đây được sử dụng rộng rãi hơn, do có khả năng thay thế quân nhân thực hiện những nhiệm vụ nguy hiểm trên tiền tuyến.

Courier được thiết kế để mang tải trọng lớn, có không gian để gắn thiết bị cồng kềnh như "máy cắt cỏ chống drone". Giới quan sát quân sự hồi năm 2023 chỉ ra rằng Nga đã đăng ký bằng sáng chế về thiết kế tương tự, song chỉ có một cánh quạt ở trên nóc thay vì 4 mặt bên.

Thiết bị có cơ chế giống với sản phẩm của Trung đoàn 70, với cánh quạt được lắp ở cả các mặt bên, lần đầu xuất hiện hồi tháng 5/2025.

Phạm Giang (Theo Business Insider)