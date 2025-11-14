Nga thành lập Quân chủng Thiết bị không người lái

Quân đội Nga thành lập quân chủng chuyên về tác chiến drone, nhằm tối ưu nguồn lực sẵn có và dẫn trước đối phương trong cuộc đua công nghệ.

"Chúng tôi đã hoàn thiện cơ cấu của Quân chủng Thiết bị không người lái, bổ nhiệm lãnh đạo, tổ chức bộ máy hành chính ở các cấp, thành lập loạt trung đoàn tác chiến và đơn vị khác", đại tá Sergey Ishtuganov, phó tư lệnh Quân chủng Thiết bị không người lái thuộc quân đội Nga, cho biết hôm 12/11.

Quân chủng được thành lập theo yêu cầu của Tổng thống Vladimir Putin, chuyên vận hành phương tiện không người lái (drone) trên không, mặt đất và mặt nước. Đại tá Ishtuganov cho biết lực lượng thuộc quân chủng mới sẽ có khả năng tác chiến độc lập, cũng như hiệp đồng với những đơn vị khác trong quân đội Nga.

Quân nhân Nga chuẩn bị cho drone cất cánh tại tỉnh Zaporizhzhia tháng 10/2023. Ảnh: BQP Nga

Mục tiêu của quân chủng này là tối ưu hoạt động, tận dụng tốt những nguồn lực hiện có và vượt trước đối phương một bước trong cuộc đua công nghệ. Quân chủng Thiết bị không người lái Nga cũng phụ trách thử nghiệm thực chiến các loại drone và hệ thống tác chiến điện tử, phối hợp chặt chẽ với nhà sản xuất để liên tục cải tiến thiết bị.

Ông Ishtuganov cho biết lực lượng mới của Nga đã đạt được thành công nhất định, trong đó ưu thế về drone trên mặt trận Pokrovsk khiến lực lượng Ukraine lâm vào tình cảnh hiểm nghèo.

"Đối phương phàn nàn nhiều nhất về thứ gì tại khu vực Pokrovsk - Mirnograd? Đó là drone. Một năm trước, quân đội Nga không được trang bị đầy đủ các loại drone. Chúng ta đã xoay chuyển tình thế và gần như đánh bật đối phương khỏi mặt trận này", đại tá Ishtuganov nói.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky ngày 13/11 đánh giá Nga đang tập trung nguồn lực đáng kể cho lĩnh vực tác chiến drone. Ông yêu cầu quân đội Ukraine liên tục cải tiến để duy trì lợi thế công nghệ, cũng như mở rộng quy mô các đơn vị tác chiến drone.

Andriy Kovalenko, giám đốc Trung tâm Phòng chống Thông tin sai lệch thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cho rằng Moskva đang sao chép những giải pháp thành công của Kiev. "Chúng tôi tạo ra drone và chiếm ưu thế trước Nga vào năm 2025. Tuy nhiên, họ sao chép và mở rộng sáng kiến của Ukraine về mặt quy mô, đây thật sự là mối đe dọa", ông nói.

Quân nhân Nga cầm theo drone thu được của Ukraine hồi tháng 5/2024. Ảnh: BQP Nga

Giới chức Nga đã phát tín hiệu từ cấp cao nhất rằng sản xuất máy bay không người lái (UAV) và drone là ưu tiên hàng đầu của quốc gia, đồng thời huy động nhiều nguồn lực công và tư cho nỗ lực này.

Tại tiền tuyến, Nga đã thu hẹp khoảng cách với Ukraine, thậm chí vượt mặt đối phương trong lĩnh vực tác chiến drone và chống thiết bị không người lái. Moskva cũng tiên phong trong sử dụng drone cáp quang, nổi bật nhờ khả năng miễn nhiễm với các biện pháp gây nhiễu, với tầm hoạt động hàng chục km.

Đây là những dấu hiệu đáng lo ngại với Kiev, do nước này từ lâu đã dựa vào ưu thế drone để bù đắp thiếu hụt về quân số và trang bị.

Nguyễn Tiến (Theo TASS, War Zone, AP)