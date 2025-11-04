Ukraine nói bị Nga tập kích bằng hơn 5.300 bom dẫn đường trong tháng 10, mức cao nhất trong một tháng kể từ đầu năm.

Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 4/11 thông báo quân đội Nga đã đẩy mạnh tập kích lãnh thổ nước này bằng bom lượn trong tháng 10, với hơn 5.328 quả đạn được thả xuống các vị trí quân nhân và thành phố gần tiền tuyến.

"Đây là số lượng bom dẫn đường được thả trong một tháng nhiều nhất kể từ đầu năm 2025", thông báo có đoạn.

Cơ quan này cho biết trong vòng 10 tháng đầu năm, Nga đã thả xấp xỉ 40.000 bom lượn lên lãnh thổ Ukraine, gần bằng mức Moskva sử dụng trong cả năm 2024.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng một tên lửa đạn đạo Iskander-M, 6 tên lửa phòng không S-300 hoán cải và 130 máy bay không người lái (UAV) các loại. Phòng không Ukraine đã đánh chặn hoặc gây nhiễu được 92 phi cơ, tên lửa và 31 máy bay đánh trúng 14 địa điểm.

Nga thả lượng bom lượn kỷ lục vào Ukraine trong tháng 10 Nga liên tiếp thả bom lượn vào vị trí được cho là điểm tập kết của lực lượng Ukraine ở tỉnh Donetsk trong video đăng ngày 3/11. Video: BQP Nga

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Bom lượn thường có tầm bay ngắn hơn tên lửa, song dễ sản xuất hơn và có thể thả từ vị trí ở bên trong lãnh thổ Nga hoặc khu vực do Moskva kiểm soát, nằm ngoài tầm đánh chặn của phòng không Ukraine.

Giới chuyên gia cho biết loại đạn này cũng rất khó bắn hạ do được cấu tạo bằng thép dày, có khả năng tiếp cận mục tiêu với tốc độ rất nhanh và từ độ cao lớn, khác với tên lửa hành trình hay UAV. Nga gần đây cũng cải tiến bom lượn để tăng tầm bay, qua đó tập kích được mục tiêu ở rất xa tiền tuyến.

Vadym Skibitsky, phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, hôm 20/10 cho biết Nga đã nâng cấp Mô-đun Dẫn đường và Cánh nâng Hợp nhất (UMPK) và gắn động cơ phản lực để tăng tầm bay của bom lượn lên khoảng 200 km. Theo ông, loại vũ khí này đã thử nghiệm chiến đấu trong tháng 9-10 và đã bước vào quá trình sản xuất hàng loạt.

Để so sánh, các tổ hợp phòng không Patriot của Ukraine có thể đánh trúng mục tiêu ở khoảng cách tối đa 160 km với đạn PAC-2 đời cũ, trong khi phiên bản PAC-3 MSE hiện đại nhất được cải thiện độ chính xác nhưng tầm bắn giảm xuống còn 120 km.

Nhiều khu vực của Ukraine thường xuyên bị Nga tấn công bằng bom dẫn đường, trong đó có tỉnh Dnipropetrovsk cũng như vùng lãnh thổ do Kiev kiểm soát tại tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, Ukrainska Pravda)