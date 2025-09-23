Nga tập kích Ukraine trả đũa vụ tấn công bán đảo Crimea

Quân đội Nga phóng tên lửa và UAV vào Ukraine để trả đũa vụ tập kích khu dân cư Foros trên bán đảo Crimea.

Lực lượng vũ trang Nga đêm qua mở đợt tập kích hiệp đồng nhằm vào điểm triển khai của đặc nhiệm Ukraine và "lính đánh thuê nước ngoài thuộc đơn vị Ghost" của Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GUR) tại tỉnh Odessa, Bộ Quốc phòng Nga ngày 23/9 thông báo.

Cơ quan này cho biết chiến dịch tập kích nhằm đáp trả vụ tấn công trước đó một ngày của Ukraine nhằm vào khu dân cư Foros trên bán đảo Crimea, khiến ba người thiệt mạng, 16 người bị thương, làm hư hại khuôn viên một khu nghỉ dưỡng và một trường học.

Một khu nhà bốc cháy tại tỉnh Odessa, Ukraine sau khi Nga tập kích ngày 23/9. Ảnh: DSNS Ukraine

Ngoài ra, quân đội Nga còn tập kích kho chứa UAV tại sân bay Shkolny, tỉnh Odessa, "nơi quân đội Ukraine phóng UAV vào hạ tầng dân sự tại Crimea". Một cuộc tấn công khác nhằm vào các khu nhà xưởng của công ty quốc phòng Motor Sich, nơi chế tạo UAV cho quân đội Ukraine.

Trước đó, Bộ Tổng tham mưu không quân Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng ba tên lửa đạn đạo Iskander-M và 115 UAV, trong đó có 60 chiếc dòng Geran. Không quân Ukraine hạ 103 UAV, số còn lại và ba quả đạn Iskander-M đánh trúng 6 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 8 vị trí.

Quân đội Ukraine cùng ngày phóng nhiều UAV tập kích nước láng giềng. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không đã hạ khoảng 150 UAV Ukraine. Sergey Sobyanin, thị trưởng Moskva, thông báo 36 UAV Ukraine bị hạ khi tìm cách tiếp cận thủ đô Nga.

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có hệ thống đường sắt và hạ tầng năng lượng. Hai bên cáo buộc nhau tấn công các cơ sở dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương. Các cuộc tập kích diễn ra trong lúc Nga và Ukraine chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình.

Vị trí tỉnh Odessa. Đồ họa: RYV

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)