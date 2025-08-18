Nga tập kích tên lửa vào Ukraine trước cuộc gặp Trump - Zelensky

Quân đội Ukraine cho biết Nga phóng 140 UAV và tên lửa Iskander-M vào nhiều địa điểm ở nước này, khi ông Zelensky sắp gặp ông Trump ở Washington.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga rạng sáng 18/8 tập kích nước này bằng 4 tên lửa đạn đạo Iskander-M, cùng nhiều máy bay không người lái (UAV) dòng Geran và loại mồi bẫy để đánh lừa hệ thống phòng không.

"Phòng không Ukraine bắn hạ hoặc dùng hệ thống tác chiến điện tử vô hiệu hóa 88 UAV. Tên lửa và UAV của đối phương đánh trúng 25 điểm tại tỉnh Donetsk, Kharkov, Sumy, Dnipropetrovsk, Odessa và Kiev", không quân Ukraine cho biết.

Tòa nhà bị hư hại và bốc cháy tại Kharkov, Ukraine sau trận tập kích ngày 18/8. Ảnh: DSNSU

Oleh Synehubov, tỉnh trưởng Kharkov, cho biết một tên lửa đạn đạo Nga lao vào thành phố Kharkov đêm 17/8, sóng xung kích từ vụ nổ làm vỡ khoảng 1.000 cửa sổ nhà dân. Vài tiếng sau đó, Nga mở đợt tập kích UAV nhằm vào khu vực này.

Theo Ihor Terekhov, thị trưởng Kharkov, ba người thiệt mạng và 17 người bị thương trong hai vụ tấn công. Thị trưởng Terekhov cũng cảnh báo rằng có thể còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Đòn tập kích của Nga nhằm vào tỉnh Sumy lân cận khiến hai người bị thương, phá hủy hàng chục ngôi nhà và một cơ sở giáo dục, giới chức địa phương này thông báo. Oleh Hryhorov, tỉnh trưởng Sumy, cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào hạ tầng dân sự tại đây.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau tấn công hạ tầng dân sự, cũng như bác bỏ tuyên bố mà bên kia đưa ra về mục tiêu trong các trận tập kích và khẳng định chỉ nhắm tới mục tiêu quân sự.

Cục diện chiến sự Nga - Ukraine. Đồ họa: RYV

Vụ tập kích diễn ra khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng lãnh đạo một số nước châu Âu tới Washington, Mỹ để gặp Tổng thống Donald Trump thảo luận về phương án chấm dứt chiến sự.

Trước khi ông Zelensky tới Mỹ, Tổng thống Trump tuyên bố việc lấy lại bán đảo Crimea hay gia nhập NATO là điều bất khả thi với Ukraine. Ông Trump cũng thúc giục Kiev sớm đạt được thỏa thuận với Moskva, cho biết "Nga là cường quốc rất lớn, còn Ukraine thì không".

Tên lửa đạn đạo Iskander-M được đánh giá là "vũ khí đáng sợ và hiệu quả nhất" của Nga trong xung đột Ukraine. Theo truyền thông Mỹ, chỉ có tổ hợp phòng không Patriot đủ khả năng đối phó loại tên lửa này.

Tình báo Mỹ gần đây nhận định Nga liên tục nâng cấp Iskander-M và cải tiến chiến thuật, khiến các kíp vận hành Patriot ở Ukraine phải chật vật tìm cách đối phó. Một trong số các cải tiến là Iskander-M có thể thay đổi đường bay và liên tục cơ động, thay vì bám theo quỹ đạo cố định như các loại tên lửa đạn đạo thông thường.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)