Nga tập kích tên lửa và UAV khiến Kiev chìm vào bóng tối

Kiev hứng chịu đợt tập kích hiệp đồng bằng nhiều vũ khí, trong đó có tên lửa Kinzhal và Iskander-M, khiến hàng loạt cơ sở năng lượng hư hại.

"Đối phương đã phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào thủ đô Kiev, các hệ thống phòng không đang tham chiến. Mọi người hãy ở yên trong hầm trú ẩn", Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko cho biết rạng sáng nay.

Theo ông Klitschko, mảnh vỡ đã rơi trúng chung cư 5 tầng ở quận Dniprovsky, phía đông sông Dnieper. Một đám cháy khác bùng phát trong tòa chung cư quận Podil ở bờ bên kia sông. Hỏa hoạn cũng xảy ra trên mái tòa nhà chung cư ở quận Solomyansky và các mảnh vỡ rơi xuống trường học phía đông thành phố.

Nga tập kích tên lửa và UAV, khiến Kiev chìm trong bóng tối Một góc Kiev chìm vào bóng tối trong đòn tập kích của Nga rạng sáng 14/11. Video: Times of Ukraine

Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, cho biết máy bay không người lái (UAV) tự sát và tên lửa đều được sử dụng trong đợt tấn công này.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine liên tục phát báo động, cho biết Nga sử dụng nhiều loại vũ khí trong đòn tấn công. Cơ quan này chưa công bố thống kê về số lượng khí tài Nga triển khai, cũng như tỷ lệ mục tiêu bị đánh chặn.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, ước tính lực lượng Nga đã phóng ít nhất 6 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và 8 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M nhằm vào hạ tầng năng lượng Kiev.

"4 quả đạn hành trình Kalibr phóng từ tàu ngầm ở Biển Đen đều lao xuống Kiev, gây ra những vụ nổ dữ dội. Hơn 100 UAV tự sát Geran-2 cũng đang bay tới khu vực", tài khoản này cho hay.

Kiev hứng chịu đợt không kích 'dữ dội' Những tiếng nổ trong đợt tấn công quy mô lớn vào Kiev rạng sáng 14/11. Video: Kyiv Post

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin. Truyền thông Nga nhận định mục tiêu là nhà máy nhiệt điện số 5 và 6 của Kiev, cũng như thành phố Vasylkiv ở ngoại ô thủ đô Ukraine.

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích tầm xa bằng tên lửa, UAV vào lãnh thổ của nhau kể từ đầu xung đột.

Lực lượng Nga gần đây tiến hành những đòn tấn công dữ dội nhằm vào hạ tầng năng lượng Ukraine, gây thiệt hại nặng cho đối phương. Moskva khẳng định đây là hành động trả đũa các cuộc tập kích của Kiev, cũng như khẳng định mục tiêu là cơ sở phục vụ quân đội và ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine.

Các đám cháy tại một tòa chung cư ở Kiev. Ảnh: X/The Ukrainian Week

Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Sergiy Kyslytsya hôm 12/11 tuyên bố Kiev đã đình chỉ mọi cuộc đàm phán hòa bình với Moskva do "không đạt được tiến bộ có ý nghĩa" sau những vòng đối thoại ở Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov sau đó khẳng định Nga vẫn sẵn sàng cho giải pháp chính trị, ngoại giao và mong muốn đạt được hòa bình ở Ukraine, nhưng cảnh báo rằng Moskva sẽ tiếp tục chiến đấu nếu không có cơ hội cho phương án này. "Ukraine nên hiểu sớm muộn gì họ cũng phải đàm phán, nhưng sẽ ở vị thế tồi tệ hơn nhiều", ông nói.

Huyền Lê (Theo AFP, Reuters)