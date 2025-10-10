Nga tập kích quy mô lớn, thủ đô Kiev mất điện

Giới chức Ukraine cho biết Nga tập kích quy mô lớn vào Kiev, nhắm vào hạ tầng trọng yếu khiến khoảng một nửa thành phố mất điện.

"Thủ đô Kiev đang bị Nga tập kích bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV). Người dân cần ở yên trong hầm trú ẩn", Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 10/10 thông báo.

Thị trưởng Vitali Klitschko cho biết Nga nhắm vào hạ tầng quan trọng, khiến ít nhất 9 người bị thương trong trận tập kích thủ đô Kiev. "Khu vực nằm bên bờ đông sông Dnieper của thành phố đang bị mất điện. Nguồn cung cấp nước cũng gặp vấn đề", ông Klitschko nói.

Vị trí thủ đô Kiev của Ukraine. Đồ họa: RYV

Theo Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Svitlana Grynchuk, Nga đang tập kích quy mô lớn vào lưới điện nước này. "Các công nhân điện đang thực hiện mọi biện pháp để giảm hậu quả. Họ sẽ xác định thiệt hại và khôi phục hệ thống khi điều kiện cho phép", bà Grynchuk đăng trên Facebook.

AMK Mapping, tài khoản theo dõi chiến sự trên mạng xã hội X, cho biết Nga "sử dụng hàng trăm UAV Geran trong trận tập kích nhằm vào Ukraine", đồng thời phóng một tên lửa Iskander-M nhằm vào thủ đô Kiev.

Cùng ngày, lực lượng Nga dùng UAV tấn công khu vực Ukraine kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia. Theo lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm Ivan Fedorov, ít nhất ba người bị thương trong trận tập kích.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên.

Hỏa hoạn bùng phát tại thủ đô Kiev, Ukraine sau trận tập kích ngày 6/6. Ảnh: Reuters

Nga và Ukraine nhiều lần tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có cơ sở năng lượng và đường sắt. Hai bên cáo buộc nhau tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhắm vào cơ sở quân sự đối phương.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga đang tìm cách gây hỗn loạn khi tấn công đường sắt và hạ tầng năng lượng nước này. Ông Zelensky tuyên bố Ukraine đã đẩy giá nhiên liệu ở Nga lên cao sau loạt vụ tập kích UAV và tên lửa vào nước láng giềng.

Giới chuyên gia nhận định Nga đang tận dụng thông tin tình báo để mở nhiều mũi tấn công cùng lúc, nhắm vào hệ thống phân phối điện nhằm gây thiệt hại tối đa cho Ukraine. Nga cũng thay đổi cách chọn mục tiêu, nhắm vào hệ thống phân phối và các cơ sở ít được bảo vệ hơn.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, Reuters)