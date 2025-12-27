Truyền thông Ukraine nói thủ đô Kiev bị Nga tập kích tên lửa quy mô lớn, được cho là có dòng Kinzhal, Iskander và Kalibr, gây ra nhiều vụ nổ.

Không quân Ukraine sáng 27/12 phát cảnh báo không kích trên quy mô toàn quốc, cho biết Nga đang phóng loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa nhằm vào một số khu vực ở nước này, trong đó có thủ đô Kiev.

"Đã xảy ra các vụ nổ ở thủ đô, lực lượng phòng không đang hoạt động. Hãy ở yên trong khu trú ẩn", thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết.

Phóng viên hãng thông tấn AFP tại Kiev đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn, kèm theo những chớp sáng khiến đường chân trời rực lên màu cam.

Báo Kyiv Independent cũng ghi nhận nhiều vụ nổ trên cả tỉnh Kiev, thêm rằng thành phố Brovary và các khu vực xung quanh đã bị mất điện sau các cuộc tập kích. Brovary nằm cách thủ đô Kiev khoảng 20 km về phía đông bắc.

Nga tập kích quy mô lớn Kiev bằng 'tên lửa Kinzhal, Iskander' Cảnh được cho là cuộc tập kích của Nga nhằm vào một nhà máy điện ở Kiev trong video đăng ngày 27/12. Video: X/DD_Geopolitics

Kyiv Independent dẫn thông tin từ các kênh theo dõi chiến sự cho biết Nga đã phóng một số tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 4 tên lửa đạn đạo Iskander và loạt tên lửa hành trình Kalibr vào Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga chưa đưa ra bình luận.

Cuộc tập kích quy mô lớn diễn ra trước khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến gặp người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại bang Florida vào ngày 28/12, nhằm thảo luận về phiên bản mới của kế hoạch hòa bình giữa Kiev và Moskva.

Theo thông tin được Tổng thống Zelensky công bố, phiên bản này bao gồm 20 điểm, trong đó đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện tại và nêu khả năng Ukraine rút khỏi các lãnh thổ còn kiểm soát tại vùng Donbass để thiết lập vùng đệm phi quân sự.

Phiên bản mới, được xây dựng với sự tham gia của Ukraine, là thừa nhận rõ ràng nhất từ phía Kiev về khả năng chấp nhận nhượng bộ lãnh thổ. Kế hoạch này cũng rất khác so với phiên bản gốc gồm 28 điểm do Mỹ đưa ra tháng trước, vốn được cho là thiên về Nga.

Người dân trú ẩn trong ga tàu điện ngầm ở Kiev trong lúc diễn ra cuộc tập kích của Nga hôm 27/12. Ảnh: Reuters

Trong phiên bản mới này còn có các thỏa thuận song phương riêng rẽ của Mỹ - Ukraine về đảm bảo an ninh, tái thiết và kinh tế. Ông Zelensky cho biết các thỏa thuận này đang được điều chỉnh hàng ngày.

"Chúng tôi sẽ thảo luận về các văn kiện đó, về đảm bảo an ninh", Tổng thống Ukraine cho biết, đề cập cuộc gặp sắp tới với người đồng cấp Mỹ. "Liên quan các vấn đề nhạy cảm, chúng tôi sẽ trao đổi về vùng Donbass, nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia và chắc chắn là các chủ đề khác nữa".

Nga đã phát đi tín hiệu phản đối kế hoạch hòa bình mới trước cuộc gặp giữa ông Trump và ông Zelensky. Điện Kremlin hôm 26/12 cho biết trợ lý chính sách đối ngoại Yuri Ushakov đã điện đàm với giới chức Mỹ, còn Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov đã lên tiếng chỉ trích lập trường của Tổng thống Zelensky.

Phạm Giang (Theo Kyiv Independent, AFP)