Nga tập kích lớn chưa từng có vào hạ tầng khí đốt Ukraine

Ukraine tố Nga thực hiện cuộc tấn công lớn nhất kể từ khi xung đột bắt đầu vào các cơ sở khí đốt của nước này, gây hậu quả nghiêm trọng.

"Đối phương đã thực hiện cuộc tấn công hàng loạt lớn nhất vào hạ tầng sản xuất khí đốt của Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu", công ty khí đốt nhà nước Ukraine Naftogaz hôm nay tuyên bố.

Chủ tịch Naftogaz Sergiy Koretsky cho biết hậu quả của cuộc tập kích là "một phần đáng kể" các cơ sở bị hư hại, trong đó "một số bị phá hủy rất nghiêm trọng".

Khoảng 35 tên lửa và 60 máy bay không người lái của Nga đã tấn công các cơ sở của Naftogaz ở vùng Kharkiv, đông bắc Ukraine, và vùng Poltava trong đêm. Naftogaz cho hay "một số đã bị đánh chặn thành công, nhưng tiếc là không phải tất cả".

"Cuộc tập kích là hành động ác ý của Nga nhằm tước đi khả năng sưởi ấm các ngôi nhà của người dân Ukraine trong mùa đông này", ông Koretsky nói.

Lính cứu hỏa dập lửa sau cuộc không kích của Nga vào Kharkov, Ukraine ngày 1/10. Ảnh: AP

Bộ Năng lượng Ukraine cho hay đã ghi nhận tình trạng mất điện ở một số khu vực, nhưng không nói chi tiết.

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận lực lượng nước này đã thực hiện cuộc tập kích quy mô lớn trong đêm vào hạ tầng khí đốt và năng lượng của Ukraine, đồng thời tấn công cả các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Ukraine gần đây cũng tăng cường không kích bằng máy bay không người lái tầm xa vào các nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm cắt đứt nguồn doanh thu năng lượng quan trọng mà họ cho là để tài trợ chiến dịch của Moskva.

Nga tập kích lớn chưa từng có vào hạ tầng khí đốt Ukraine Cột khói bốc lên từ nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez ở vùng Orenburg, Nga ngày 3/10. Video: SBU

Một nguồn tin của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) hôm nay cho biết Kiev đã tập kích nhà máy lọc dầu Orsknefteorgsintez, cách tiền tuyến khoảng 1.400 km ở thành phố Orsk, vùng Orenburg của Nga. Video mà SBU công bố cho thấy một máy bay không người lái đã lao xuống một khu vực và sau đó cột khói xám bốc lên bầu trời.

Thống đốc Orenburg cho xác nhận máy bay không người lái đã tấn công một cơ sở công nghiệp, nhưng không nêu rõ tên.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters, Kyiv Independent)