Nga tập kích dữ dội, Ukraine báo động toàn quốc

Ukraine nói Nga phóng hàng trăm UAV và tên lửa vào nước này trong đêm, gây báo động toàn quốc, buộc Ba Lan điều tiêm kích bảo vệ không phận.

"Nga lại phát động một cuộc không kích quy mô lớn nữa vào các thành phố của Ukraine trong lúc mọi người đang ngủ", Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha hôm nay viết trên X. "Một lần nữa, hàng trăm máy bay không người lái (UAV) và tên lửa được phóng đi, phá hủy các tòa chung cư và gây thương vong cho dân thường".

Ngoại trưởng Sybiha đăng kèm bài viết video ghi lại cảnh ngọn lửa bùng lên từ các ô cửa sổ của một khu chung cư nhiều tầng, cho biết đây là hậu quả từ cuộc tập kích.

Khói bốc lên tại Kiev sau khi thủ đô Ukraine hứng đòn tập kích trong đêm 27, rạng sáng 28/9. Ảnh: Reuters

"Các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng lại bị tấn công. Một lần nữa, đây là chiến dịch chống lại dân thường", Andriy Yermak, người đứng đầu Văn phòng Tổng thống Ukraine, nói. "Sẽ có những động thái đáp trả hành động này, nhưng các đòn trừng phạt kinh tế của phương Tây với Nga cũng cần mạnh mẽ hơn".

Một số cư dân đã phải tháo chạy xuống các ga tàu điện ngầm nằm sâu dưới lòng đất để trú ẩn. Nhiều khu vực trên toàn quốc được đặt trong tình trạng báo động không kích.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho hay thủ đô Ukraine đang chịu một cuộc tấn công "quy mô lớn" và kêu gọi người dân không ra khỏi hầm trú ẩn. Ít nhất 6 người bị thương vì đòn tập kích, trong đó 5 người đã được đưa tới bệnh viện.

Những tòa nhà và phương tiện bị hư hại sau cuộc tập kích mà Ukraine cáo buộc do Nga thực hiện trong đêm. Ảnh: Reuters

Thống đốc vùng Zaporizhzhia ở đông nam Ukraine thông báo các cuộc tấn công của Nga vào khu vực này làm ít nhất 4 người bị thương.

Các cơ quan giám sát độc lập đánh giá đây là một trong những đợt tấn công lớn nhất của Nga vào thủ đô Ukraine và những vùng lân cận.

Quân đội Ba Lan thông báo trên X rằng họ đã triển khai tiêm kích trong không phận của mình và đặt các hệ thống phòng không trong tình trạng báo động cao khi Nga tập kích Ukraine. Ba Lan đồng thời đóng cửa không phận gần hai thành phố phía đông nam là Lublin và Rzeszow cho đến ít nhất 6h sáng nay.

Đây là động thái "phòng ngừa" nhằm bảo đảm an toàn cho không phận Ba Lan và bảo vệ công dân, đặc biệt ở những khu vực giáp ranh với Ukraine, sau khi Warsaw cáo buộc UAV Nga xâm nhập không phận nước này trong những đợt tập kích trước đây.

Nga chưa bình luận về thông tin. Bộ Quốc phòng Nga trong khi đó cho hay các hệ thống phòng không nước này đã chặn đứng và tiêu diệt tổng cộng 41 UAV Ukraine vào đêm 27, rạng sáng 28/9 tại các khu vực Kursk, Bryansk, Belgorod, Tula, Yaroslavl, Rostov, Novgorod và Samara.

Người dân ở thủ đô Kiev, Ukraine, trú ẩn dưới ga tàu điện ngầm trong cuộc tập kích ngày 28/9. Ảnh: Reuters

Cuộc tập kích Ukraine diễn ra sau khi Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố sẽ "đáp trả quyết đoán" mọi hành động gây hấn và cảnh báo phương Tây không nên tìm cách bắn hạ mục tiêu trong không phận nước này. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Kiev đã nhận được một hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất từ Israel để chống lại những cuộc tấn công từ Nga.

Theo lời ông Zelensky, tổ hợp Patriot đã hoạt động một tháng qua và Ukraine sẽ nhận thêm hai tổ hợp nữa vào mùa thu.

Vũ Hoàng (Theo Reuters, AFP, Guardian)