Giới chức Ukraine cho biết Nga đã tập kích hai cảng tại tỉnh Odessa, làm hư hại ba tàu hàng Thổ Nhĩ Kỳ tại đây.

Video đăng trên mạng xã hội hôm nay cho thấy máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 của Nga bay thấp ở khu vực cảng Chornomorsk thuộc tỉnh Odessa, miền nam Ukraine, trước khi một vụ nổ lớn bùng lên ở mũi tàu hàng Cenk T đang neo đậu gần đó.

Cenk Shipping, chủ sở hữu tàu Cenk T, cho hay phương tiện này bị trúng đòn vào khoảng 16h ngày 12/12. Không có thương vong về người, thiệt hại cũng ở mức hạn chế.

Nga tập kích cảng Ukraine, làm hư hại loạt tàu hàng UAV Geran-2 của Nga tại cảng Chornomosk hôm 12/12. Video: X/globaleksen1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cùng ngày đăng các bức ảnh cho thấy đám cháy lớn bùng phát trên một con tàu tại cảng Chornomorsk và lực lượng cứu hỏa đang nỗ lực dập lửa. "Điều này một lần nữa chứng minh rằng Nga không chỉ không xem xét nghiêm túc cơ hội ngoại giao hiện tại, mà còn tiếp tục cuộc xung đột để phá hủy cuộc sống bình thường ở Ukraine", ông nói.

Phó thủ tướng Ukraine Oleksiy Kuleba nói rằng Nga đã tập kích bằng UAV tự sát và tên lửa đạn đạo. Cuộc tấn công khác cùng ngày nhằm vào cảng ở Odessa đã khiến nhân viên một công ty tư nhân bị thương, gây hư hại cho thiết bị xếp dỡ hàng hóa. "Cuộc tấn công này nhằm vào hậu cần dân sự và vận tải thương mại", ông cho hay.

Người phát ngôn hải quân Ukraine cho hay tổng cộng 3 tàu bị thiệt hại, tất cả đều thuộc sở hữu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận có thiệt hại tại cảng Chornomorsk, nhưng không có thông tin về công dân nước này bị thương. "Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết của thỏa thuận để ngăn chặn các cuộc tấn công nhằm vào an toàn hàng hải, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng và cảng biển của các bên, nhằm tránh leo thang ở Biển Đen", cơ quan này cho hay.

Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin.

Lính cứu hỏa tìm cách dập lửa trên tàu hàng sau đòn tập kích vào cảng Chornomorsk ngày 12/12. Ảnh: Reuters

Tổng thống Putin hồi đầu tháng tuyên bố Nga có thể "cắt đường ra biển của Ukraine", nhằm trả đũa những vụ xuồng tự sát tập kích tàu dầu trên Biển Đen. Ông nêu khả năng Nga tăng cường tấn công hạ tầng tại bến cảng và tàu cập cảng Ukraine, thêm rằng Moskva sẽ cân nhắc tiến hành những biện pháp trả đũa nhằm vào tàu của những nước hỗ trợ Kiev thực hiện "hành động cướp biển".

"Đây có thể chỉ là đòn đáp trả đầu tiên", Joshua Hutchinson, cựu đặc nhiệm hải quân Anh và hiện là giám đốc phụ trách rủi ro và tình báo thuộc hãng tư vấn an ninh hàng hải Ambrey, nhận định.

Vũ Hoàng (Theo Reuters)