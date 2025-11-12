Nga tăng sức ép, buộc Ukraine bỏ loạt vị trí ở Zaporizhzhia

Ukraine tuyên bố rút quân khỏi các vị trí gần 5 khu dân cư ở tỉnh Zaporizhzhia, nhằm bảo toàn mạng sống binh sĩ khi tình hình khó khăn.

Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam trực thuộc lục quân Ukraine ngày 11/11 thông báo Nga đang tăng cường tấn công tại mặt trận Zaporizhzhia, tiến hành nhiều nỗ lực xâm nhập, gây sức ép lớn về hỏa lực với hơn 400 cuộc pháo kích và sử dụng khoảng 2.000 viên đạn mỗi ngày, khiến hầu như toàn bộ hầm trú ẩn và công sự bị phá hủy.

"Để bảo toàn mạng sống quân nhân, chúng tôi phải rút khỏi các vị trí gần khu dân cư Novouspenivske, Nove, Okhotnyche, Uspenivka và Novomykolaivka", cơ quan này cho hay, nhấn mạnh họ đang áp dụng mọi cách có thể nhằm ngăn binh sĩ Nga tiếp cận những địa điểm trên.

Pháo binh Ukraine tác chiến tại mặt trận Zaporizhzhia hồi tháng 9. Ảnh: AFP

Vladyslav Voloshyn, phát ngôn Bộ tư lệnh Tác chiến miền Nam Ukraine, mô tả tình hình "tương đối khó khăn". Giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần ba khu dân cư Yablukove, Rivnopillia và Solodke. Lực lượng Nga đang tiến công từ hướng đông, tìm cách bao vây thành phố Huliaipole và cắt đứt các tuyến tiếp tế đến khu vực.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky sau đó thừa nhận lực lượng Nga đã giành được ba khu dân cư tại tỉnh Zaporizhzhia, song không nêu tên cụ thể. Ông cho biết đối phương lợi dụng sương mù để vượt phòng tuyến Ukraine, thêm rằng diễn biến mặt trận gần Oleksandrivka và Huliaipole "đang xấu đi nghiêm trọng", do lực lượng Nga chiếm ưu thế quân số.

Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày tuyên bố đã kiểm soát khu dân cư Novouspenivske.

Zaporizhzhia là một trong 4 tỉnh mà Nga tuyên bố sáp nhập cuối năm 2022, bên cạnh Kherson, Donetsk và Lugansk. Nga hiện kiểm soát khoảng 70% diện tích tỉnh Zaporizhzhia, song thành phố thủ phủ cùng tên vẫn do Ukraine nắm giữ.

Cục diện chiến sự tại tỉnh Zaporizhzhia (Zaporizhia). Đồ họa: ISW

Tiền tuyến ở Zaporizhzhia gần như không thay đổi kể từ sau chiến dịch phản công thất bại của Ukraine hồi giữa năm 2023. Tuy nhiên, các đơn vị Nga hồi tháng 3 bắt đầu di chuyển đến mặt trận phía đông Zaporizhzhia để tấn công các vùng mà đối phương kiểm soát.

Howard Altman, biên tập viên của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone, cho biết kiểm soát khu vực này sẽ giúp lực lượng Nga có nhiều không gian cơ động hơn, buộc quân đội Ukraine điều động nguồn lực vốn đã hạn chế về mặt trận miền nam.

Phạm Giang (Theo Ukrainska Pravda, Kyiv Independent, BBC)