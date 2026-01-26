Nga tận dụng Starlink để săn lùng Patriot, HIMARS Ukraine

Chuyên gia Ukraine cho biết Nga tích hợp bộ thu phát Starlink cho UAV tự sát BM-35, nhằm tăng hiệu quả săn tìm các tổ hợp Patriot và HIMARS.

Trung tâm Rubikon, đơn vị vận hành thiết bị không người lái (drone) tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ngày 18/1 thông báo đã tập kích "một bệ phóng và radar hỏa lực AN/MPQ-53" của tổ hợp phòng không Patriot được Ukraine triển khai ở tỉnh Kharkov.

Một số trang tin quân sự Nga nhận định lực lượng Nga đã đánh trúng "mô hình chất lượng cao" được Ukraine bố trí để bảo vệ khí tài thật. Dù vậy, giới chuyên gia Ukraine cũng thừa nhận đòn tập kích cho thấy UAV tầm trung Nga vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng trên chiến trường.

UAV xốp nhựa Nga tập kích 'radar, bệ phóng Patriot' UAV Nga tập kích mục tiêu nghi là "bệ phóng và radar Patriot" ở tỉnh Kharkov trong video công bố ngày 18/1. Video: BQP Nga

Trung tâm Rubikon dường như đã triển khai UAV tự sát BM-35, còn gọi là Italmas, trong đòn tấn công ngày 18/1. Đây là mẫu phi cơ được chế tạo bằng vật liệu composite nhẹ, mang đầu đạn nặng tới 40 kg, tốc độ 100-200 km/h, tầm bay hơn 200 km và có giá khoảng 22.000 USD mỗi chiếc.

Giới chuyên gia Ukraine cho biết dòng BM-35 từng "không có nhiều đất diễn" khi mới xuất hiện trên chiến trường. Tuy nhiên, một số phi cơ gần đây được tích hợp bộ thu phát tín hiệu Internet vệ tinh Starlink, cho thấy Nga đã xây dựng phương án sử dụng BM-35 là tập trung vào mục tiêu giá trị cao ở tầm trung, cách xa tiền tuyến nhưng chưa vào quá sâu trong hậu phương.

Anton Zemlyany, chuyên gia thuộc Trung tâm An ninh và Hợp tác Ukraine, nhận định BM-35 sẽ là một trong các vũ khí chính xác cao được Nga tận dụng tối đa nhằm săn lùng các tổ hợp đắt tiền như Patriot và HIMARS, bên cạnh tên lửa đạn đạo và hành trình.

Mô phỏng UAV BM-35 của Nga. Đồ họa: GUR

"Sự xuất hiện của chúng sẽ hạn chế những khu vực mà Kiev có thể triển khai tổ hợp Patriot và pháo phản lực HIMARS", Oleksandr Kovalenko, nhà phân tích quân sự thuộc tổ chức phi chính phủ Sprotyv có trụ sở tại Ukraine, nêu quan điểm.

BM-35 lần đầu tham chiến vào tháng 9/2025, khi đó quân đội Ukraine đã chặn thu được tín hiệu video từ một phi cơ trên vùng trời tỉnh Sumy. Một số trang tin quân sự Ukraine nhận định BM-35 có thể là sản phẩm của ZALA Aero, nhà sản xuất UAV tự sát Lancet.

Những chiếc BM-35 đời đầu được trang bị hệ thống truyền video ở tần số 3,3 GHz và camera để xác định mục tiêu. Phòng không Ukraine hồi tháng 1 bắn hạ một chiếc BM-35 mang bộ thu phát Starlink, được cho là giúp UAV tăng khả năng chống nhiễu và giảm độ trễ trong kết nối với người vận hành.

Mảnh vỡ được cho là của UAV BM-35 với bộ thu phát Starlink trong ảnh công bố ngày 15/1. Ảnh: Facebook/Serhy Flash

Kovalenko cho biết trở ngại duy nhất đối với quá trình chế tạo BM-35 là phụ thuộc vào linh kiện nước ngoài và năng lực của dây chuyền sản xuất. Nếu Nga giải quyết được vấn đề này, quân đội Ukraine có thể đối mặt với mối đe dọa mới trên toàn bộ khu vực cận trên tiền tuyến.

"Các đơn vị Nga, đặc biệt là Trung tâm Rubikon, đang sử dụng UAV tầm trung có người điều khiển trực tiếp nhờ hệ thống dẫn đường và truyền tải hình ảnh trong thời gian thực. Điều này sẽ gây nhiều phức tạp cho nỗ lực đối phó của Ukraine", Zemlyany nói.

Nguyễn Tiến (Theo AP, AFP, Euromaidan Press)