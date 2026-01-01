Nga sẽ gửi cho Mỹ bằng chứng 'Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin'

Nga thông báo đã giải mã thông tin từ UAV Ukraine bị bắn hạ khi nhắm đến dinh thự của ông Putin, cho biết sẽ chuyển dữ liệu cho Mỹ.

"Các cơ quan tình báo và an ninh đã tiến hành giám định kỹ thuật đối với bộ phận dẫn đường của một trong những máy bay không người lái (UAV) Ukraine bị bắn hạ trên bầu trời tỉnh Novgorod đêm 29/12/2025. Các chuyên gia đã trích xuất được tệp chứa kế hoạch bay từ thiết bị dẫn đường", Bộ Quốc phòng Nga thông báo hôm nay.

Cơ quan này khẳng định quá trình giải mã tham số định vị cho thấy mục tiêu của đợt tập kích UAV là tòa nhà tại dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở tỉnh Novgorod. "Những dữ liệu này sẽ được chuyển cho phía Mỹ thông qua các kênh đã được thiết lập", thông báo có đoạn.

UAV mà phía Nga cho là do Ukraine triển khai trong vụ tấn công dinh thự Tổng thống Putin hôm 29/12/2025. Ảnh: BQP Nga

Hãng tin NewsNation của Mỹ ngày 31/12/2025 dẫn nguồn giấu tên cho biết giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã báo cáo với Tổng thống Donald Trump rằng không có bằng chứng nào cho thấy Ukraine phát động cuộc tấn công nhằm vào dinh thự của ông Putin.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn tin tiết lộ dữ liệu tình báo cho thấy Ukraine nhắm vào mục tiêu khác trong cùng khu vực với dinh thự.

Nhà Trắng và CIA chưa phản hồi về những thông tin này.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trước đó nói rằng Ukraine đã huy động 91 UAV tấn công dinh thự của Tổng thống Putin ở tỉnh Novgorod vào đêm 28/12/2025. Ông khẳng định toàn bộ số phi cơ này đều bị bắn hạ trên hành trình.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 31/12/2025 công bố video quay ban đêm, cho thấy xác UAV bị bắn rơi nằm trên nền tuyết trong khu rừng, mô tả đây là một trong 91 UAV đã tham gia cuộc tấn công. Hãng tin RT cho biết UAV mang theo 6 kg chất nổ, được nhồi nhiều vật liệu nhằm tăng độ sát thương.

Nga công bố bản đồ đường bay các UAV nhắm vào Novgorod đêm và rạng sáng 28-29/12/2025. Ảnh: BQP Nga

Tổng thống Volodymyr Zelensky mô tả cáo buộc của Nga là "thông tin dối trá" để tạo cớ cho các đợt tấn công mới nhằm vào Ukraine.

Tổng thống Trump ban đầu bày tỏ cảm thông với cáo buộc của Nga, nói rằng ông "rất tức giận" khi Ukraine nhắm vào dinh thự của ông Putin. Lãnh đạo Mỹ sau đó tỏ ra hoài nghi hơn, chia sẻ bài xã luận của tờ New York Post cáo buộc Nga "cản trở hòa bình ở Ukraine".

Huyền Lê (Theo RT, Reuters, NewsNation)