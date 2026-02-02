Nga phóng lượng tên lửa đạn đạo kỷ lục vào Ukraine trong một tháng

Chuyên gia Ukraine cho biết Nga tập kích nước này bằng 91 tên lửa đạn đạo trong tháng 1, mức cao kỷ lục từ khi xung đột bùng phát.

"Trong tháng 1, quân đội Nga đã phóng 91 tên lửa đạn đạo nhằm vào Ukraine. Đây là con số cao kỷ lục trong chiến sự, vượt qua mức trước đó là 89 quả hồi tháng 10/2025", chuyên gia quân sự Ukraine Alexander Kovalenko cho biết hôm 1/2.

Nga phóng 18 tên lửa đạn đạo trong tuần đầu tiên của tháng 1, chỉ một quả trong số này bị đánh chặn. Quân đội Nga phóng 38 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và đạn phòng không S-300 hoán cải trong tuần sau đó, không quân Ukraine chặn được 11 mục tiêu.

Vào tuần thứ ba, phòng không Ukraine hạ được 14 trong 23 tên lửa đạn đạo Nga. Trong tuần cuối cùng, lực lượng Nga phóng 12 tên lửa, trong đó 5 quả bị đánh chặn.

Tên lửa đạn đạo Iskander-M khai hỏa trong diễn tập ở Nga tháng 9/2018. Ảnh: BQP Nga

Các con số dường như dựa trên những báo cáo về số lượng vũ khí và tỷ lệ đánh chặn do Bộ tư lệnh không quân Ukraine công bố. Tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và tên lửa đạn đạo mang đầu đạn siêu vượt âm Oreshnik không được đề cập trong thống kê.

"Tên lửa đạn đạo đã trở thành vũ khí chính trong các đòn tập kích của Nga, thay cho tên lửa hành trình tốc độ cận âm Kh-101 và Kalibr. Họ sử dụng tên lửa đạn đạo gần như hàng ngày, số lượng phóng cũng nhiều gấp 2,5 lần so với tên lửa hành trình cận âm", Kovalenko cho hay.

Chuyên gia Ukraine cảnh báo tên lửa đạn đạo sẽ trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà Kiev phải đối mặt năm nay, khi Moskva tập trung tăng cường sử dụng loại vũ khí này trong các đòn tập kích.

Các nước phương Tây đã viện trợ cho Ukraine nhiều hệ thống phòng không hiện đại, trong đó uy lực nhất là Patriot, SAMP/T, IRIS-T và NASAMS. Những hệ thống Patriot Ukraine được trang bị tên lửa PAC-3 MSE hiện đại nhất do Mỹ sản xuất, có giá trung bình 4 triệu USD mỗi quả và khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo ở khoảng cách 60 km.

Tuy nhiên, các tổ hợp phòng không Ukraine đã nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải và cạn kiệt đạn dược, nhiều khẩu đội cũng bị Nga tập kích và phá hủy. Nga còn liên tục nâng cấp tên lửa đạn đạo Iskander-M và triển khai "tên lửa xác sống" từ tổ hợp S-300, nhằm gây thêm khó khăn cho lưới phòng thủ của Ukraine.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, EA Daily)