Nga phóng loạt tên lửa Kinzhal, Iskander trả đũa Ukraine

Ukraine cho biết Nga dùng hơn 670 tên lửa và UAV trong đòn tập kích ban đêm, Moskva nói đây là đòn trả đũa các vụ tấn công của Kiev.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo đã tiến hành đợt tấn công hiệp đồng quy mô lớn bằng nhiều loại vũ khí chính xác phóng từ mặt đất và máy bay, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, cùng máy bay không người lái (UAV) tầm xa, nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng Ukraine và hạ tầng năng lượng hỗ trợ hoạt động của chúng.

"Đây là biện pháp trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào cơ sở dân sự tại Nga. Đòn tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra. Toàn bộ mục tiêu đã bị đánh trúng", cơ quan này cho hay.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau trận tập kích của Nga trong ảnh công bố ngày 23/12. Ảnh: DSNS Ukraine

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cùng ngày cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 635 UAV tự sát và mồi bẫy, cùng 3 quả đạn siêu vượt âm Kinzhal, 35 tên lửa hành trình Kh-101 và Iskander-K.

"Lực lượng phòng không đã bắn hạ 587 UAV cùng 34 quả đạn Kh-101 và Iskander-K. Một tên lửa hành trình và 39 UAV đánh trúng 21 vị trí, mảnh vỡ rơi xuống 8 địa điểm. Ba tên lửa Kinzhal không trúng mục tiêu, chúng tôi đang tìm kiếm vị trí của chúng", Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, cho biết các tên lửa Kinzhal và khoảng 9 quả Kh-101 đã tập kích trạm biến áp 330 kV Shepetivka ở phía bắc tỉnh Khmelnitsky.

Những mục tiêu chủ yếu còn lại của tên lửa Nga gồm trạm biến áp 330 kV Zhytomyr ở tỉnh cùng tên, một địa điểm chưa xác định ở phía nam tỉnh Khmelnitsky và một mục tiêu nằm gần địa giới hành chính giữa tỉnh Ivano-Frankivsk và Ternopil.

Tổng thống Volodymyr Zelensky nói rằng quân đội Nga đã nhắm tới ít nhất 13 tỉnh của Ukraine, khẳng định đây là dấu hiệu cho thấy Moskva "không nghiêm túc với những cuộc đàm phán hòa bình".

Bộ Năng lượng Ukraine cho biết toàn bộ các tỉnh trên cả nước đã phải cắt điện khẩn cấp, trong đó gần như toàn bộ tỉnh Rivne, Ternopil và Khmelnytsky ở miền tây vẫn trong tình trạng mất điện. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK xác nhận một trong những nhà máy nhiệt điện của họ đã hứng chịu thiệt hại, nhưng không nêu chi tiết.

Giới chức địa phương tỉnh Chernihiv, Lviv và Odessa cũng thông báo nhiều hạ tầng năng lượng và cơ sở thiết yếu đã bị hư hại.

Hướng bay của tên lửa Nga trong trận tập kích ngày 23/12. Đồ họa: X/AMK Mapping

Đợt tập kích diễn ra vài ngày sau những cuộc đàm phán riêng rẽ giữa các quan chức Mỹ với phái đoàn Nga, Ukraine và châu Âu tại bang Florida. Ông Steve Witkoff, đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump, ca ngợi các bên đã có những cuộc thảo luận mang tính xây dựng, nhưng chưa có dấu hiệu nào cho thấy xuất hiện đột phá trong hòa đàm.

Lực lượng Nga những ngày qua tăng cường tấn công thành phố cảng Odessa, thủ phủ tỉnh cùng tên ở miền nam Ukraine, gây ra nhiều vụ hỏa hoạn nhưng không có thương vong. Ukraine cho rằng Nga đang tìm cách phá hủy hoàn toàn hệ thống hậu cần hàng hải của nước này.

Ukraine cũng tiếp tục tấn công tàu hàng mà nước này cho là có liên hệ với Nga. Giới chức Ukraine hôm 19/12 thông báo đã dùng UAV tập kích tàu chở dầu Qendil trên Địa Trung Hải, khiến phương tiện bị hư hại nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Ukraine tấn công mục tiêu trên vùng biển này.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, Reuters, RBC Ukraine)