Nga phóng loạt tên lửa Iskander-M, S-300 tập kích Ukraine trong đêm

Quân đội Ukraine cho biết Nga phóng loạt tên lửa Iskander-M và S-300 trong trận tập kích ban đêm, khiến ít nhất hai người thiệt mạng.

Bộ Tư lệnh không quân Ukraine ngày 5/1 cho biết Nga dùng 9 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-300 cải hoán để đánh mục tiêu trên mặt đất, cùng 165 máy bay không người lái (UAV) để tập kích nước này trong đêm.

"Phòng không Ukraine đã hạ 137 UAV Geran, Gerbera và các loại khác ở khu vực phía bắc, phía đông và miền trung", cơ quan này thông báo. "Tên lửa và 26 UAV đánh trúng 10 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 9 khu vực. Một số UAV của đối phương còn bay trên không trung, mọi người cần tuân thủ các quy tắc đảm bảo an toàn".

Hướng bay của tên lửa và UAV Nga trong trận tập kích ngày 5/1. Đồ họa: X/Monitor War

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi chiến sự Ukraine, cho biết 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M đánh trúng một doanh nghiệp ở thành phố Chernihiv, gây ra các vụ nổ thứ cấp và làm bùng phát một trận hỏa hoạn lớn. Một số UAV Geran-2 nhắm mục tiêu vào kho hàng và hạ tầng năng lượng tại thành phố này.

Hai quả đạn Iskander-M tấn công một mục tiêu và một số UAV Geran-2 nhắm vào vị trí khác tại khu dân cư Desna, tỉnh Chernihiv, chưa rõ thiệt hại liên quan.

Hàng chục UAV Geran-2 của Nga lao vào trạm biến áp 330 kV tại thành phố Slavutich thuộc tỉnh Kiev, khiến toàn bộ đô thị này mất điện. Giới chức thành phố đã sử dụng máy phát điện dự phòng trong lúc nhân viên điện lực khắc phục hậu quả vụ tập kích.

Lính cứu hỏa Ukraine dập đám cháy tại tỉnh Chernihiv sau khi Nga tập kích ngày 5/1. Ảnh: DSNS Ukraine

Giới chức Ukraine thông báo ít nhất hai người thiệt mạng và một người bị thương khi Nga tập kích vùng Kiev. Cơ quan Ứng phó Tình trạng Khẩn cấp Ukraine cho biết hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở y tế tại quận Obolonskyi, phía bắc Kiev.

Trong thông báo ngày 5/1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng nước này tập kích các doanh nghiệp quốc phòng Ukraine, xưởng sản xuất và lắp ráp UAV tầm xa, trung tâm huấn luyện phi công UAV và các điểm triển khai lực lượng của đối phương tại 148 vị trí. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga không nêu thông tin cụ thể về các mục tiêu.

Nga và Ukraine gần đây tăng cường tập kích hạ tầng năng lượng, cơ sở trọng yếu của nhau trong lúc chưa đạt tiến triển trong đàm phán hòa bình. Hai nước nhiều lần cáo buộc bên kia tấn công mục tiêu dân sự, đồng thời tuyên bố chỉ nhằm vào mục tiêu quân sự hoặc cơ sở phục vụ hoạt động quốc phòng của đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, RIA Novosti)