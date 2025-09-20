Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa tập kích Ukraine trong đêm

Nga phóng hơn 600 tên lửa và UAV vào Ukraine trong đêm, khiến nước này phải ban bố báo động không kích trên toàn quốc.

"Suốt cả đêm 19/9, Ukraine đã bị Nga tấn công dữ dội. Đối phương phóng 40 tên lửa, cả hành trình và đạn đạo, cùng khoảng 580 máy bay không người lái (UAV) các loại", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm nay cho biết. "Chúng tôi đã ghi nhận hàng chục người bị thương do đòn tập kích, và thật không may, ba người thiệt mạng".

Cuộc tập kích trong đêm của Nga được tiến hành theo hai đợt, khiến Ukraine phải duy trì báo động không kích trong khoảng 11 tiếng. Lực lượng không quân Ukraine tuyên bố bắn hạ 552 UAV và 31 tên lửa.

Tổng thống Zelensky cho hay tên lửa bị bỏ lọt là quả đạn mang đầu đạn chùm và nó đã lao vào tòa chung cư ở thành phố Dnipro, miền đông đất nước.

Lực lượng cứu hỏa tại tòa chung cư bị trúng tên lửa trong cuộc tấn công của Nga vào thành phố Dnipro, Ukraine đêm 19/9. Ảnh: Reuters

Sergiy Lysak, người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự vùng Dnipropetrovsk, cho hay các cuộc tấn công khiến một người chết và 26 người bị thương tại khu vực, trong đó một người trong tình trạng nghiêm trọng.

Vyacheslav Chaus, quan chức cơ quan quản lý khu vực Chernigiv, phía bắc Ukraine, một người đàn ông 62 tuổi cũng thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng UAV của Nga. Giới chức Ukraine đã ban bố cảnh báo không kích trên toàn quốc, đồng thời ghi nhận một số cuộc tập kích khác quanh thủ đô Kiev.

Khoảng 20 tòa nhà dân cư bị hư hại tại vùng Khmelnytskyi, quan chức địa phương Sergiy Tyurin thông báo trên Telegram, thêm rằng nhà chức trách đã tìm thấy một thi thể "trong quá trình dập tắt các đám cháy".

Các phương tiện bị hư hại tại một bãi đỗ xe ở ngoại ô thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga vào Ukraine trong đêm 19/9. Ảnh: Reuters

Giới chức Nga trong khi đó cho biết lực lượng của họ đã đẩy lùi "những cuộc tấn công ồ ạt" bằng UAV của Ukraine ở vùng Volgograd và Rostov. Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/9 thông báo các hệ thống phòng không nước này đã "đánh chặn và phá hủy" 149 UAV Ukraine trong đêm.

Quân đội Nga những tháng gần đây đẩy mạnh tiến công ở miền đông Ukraine nhằm giành quyền kiểm soát các khu vực Donetsk và Lugansk. Hy vọng về một lệnh ngừng bắn đang dần xa vời khi các bên tăng cường tập kích tầm xa nhắm vào nhau.

Vũ Hoàng (Theo AFP, Reuters)