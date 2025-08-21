Nga phóng hơn 600 UAV, tên lửa nhằm vào Ukraine

Quân đội Ukraine cho biết Nga phóng hơn 570 UAV và 40 tên lửa trong cuộc tập kích nước này, thừa nhận 11 địa điểm đã trúng đòn.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay thông báo Nga mở đợt tập kích nhằm vào nước này bằng 574 máy bay không người lái (UAV) tự sát Geran-2 và phi cơ mồi bẫy, 4 tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, hai tên lửa đạn đạo Iskander-M, 33 tên lửa hành trình Kh-101 và Kalibr, cùng một quả đạn chưa rõ chủng loại.

"Các đơn vị phòng không Ukraine bắn hạ hoặc chế áp 546 UAV, một tên lửa Kinzhal, 30 quả đạn Kh-101 và Kalibr. 11 địa điểm đã bị tên lửa và UAV đánh trúng, mảnh vỡ còn rơi xuống 3 khu vực", cơ quan này cho hay, nhưng không nêu vị trí cụ thể.

Lính cứu hỏa Ukraine đối phó đám cháy sau vụ tập kích của Nga ngày 21/8. Ảnh: DSNS Ukraine

Maksym Kozytsky, lãnh đạo cơ quan quân sự tỉnh Lviv ở miền tây Ukraine, cho biết một người đã thiệt mạng và hai người bị thương trong trận tập kích, hàng chục ngôi nhà bị phá hủy. Hội đồng thành phố Mukachevo, thuộc tỉnh miền tây Zakarpattia, thông báo 12 người bị thương khi Nga tập kích đô thị nằm gần biên giới với Hungary và Slovakia.

Igor Polishchuk, thị trưởng thành phố Lutsk thuộc tỉnh Volyn, thông báo tên lửa và UAV Nga đã tập kích nhiều địa điểm tại khu vực. "Tính tới thời điểm này, không có thương vong trong vụ tấn công", ông nói.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin. Giới chức Nga cùng ngày thông báo lực lượng phòng không đã bắn hạ 49 UAV Ukraine, trong đó nhiều nhất là tại tỉnh Rostov với 21 chiếc.

Vị trí một số địa phương miền tây Ukraine. Đồ họa: RYV

Các vụ tập kích diễn ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có loạt động thái ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột Ukraine. Ông Trump cho biết đang sắp xếp cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky.

Nga và Ukraine thường xuyên tấn công hạ tầng trọng yếu của nhau, trong đó có các cơ sở năng lượng. Hai bên nhiều lần cáo buộc nhau tấn công hạ tầng dân sự, đồng thời khẳng định chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự của đối phương.

Nguyễn Tiến (Theo Reuters, AFP, AP)