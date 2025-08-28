Nga phóng hơn 600 tên lửa, UAV tập kích Ukraine, 10 người chết

Nga khai hỏa hơn 600 tên lửa và UAV vào lãnh thổ Ukraine, đánh trúng 13 địa điểm và khiến 10 người chết, 38 người bị thương tại thủ đô Kiev.

"Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa chung cư bình thường ở Kiev sau đòn tập kích của Nga. Đây là một cuộc tấn công quy mô lớn nữa nhằm vào các thành phố và cộng đồng của chúng tôi. Lại có người chết. Ít nhất 8 người đã thiệt mạng, một trong số đó là trẻ em", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo trên mạng xã hội X hôm 28/8, cáo buộc Nga chọn "tên lửa đạn đạo thay vì bàn đàm phán".

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết quân đội Nga đã phóng tổng cộng 598 máy bay không người lái (UAV) tự sát và mồi nhử, hai tên lửa siêu vượt âm Kinzhal, 9 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M và 20 tên lửa hành trình Kh-101 trong cuộc tập kích.

Giới chức Kiev sau đó cho biết số người thiệt mạng tại thành phố đã tăng lên 10 người, cùng ít nhất 38 người bị thương. Lực lượng ứng phó khẩn cấp đang tiến hành công tác cứu hộ cứu nạn, cố gắng dập tắt các đám cháy và tìm kiếm bên trong đống đổ nát của những tòa nhà bị phá hủy.

Nga tập kích Ukraine quy mô lớn, 10 người chết ở Kiev Cảnh đổ nát tại thủ đô Kiev sau cuộc tập kích của Nga hôm 28/8. Video: X/ZelenskyyUa

"Đáng tiếc, Nga vẫn tấn công theo phương pháp như vậy. Tập kích hiệp đồng theo nhiều hướng và nhắm mục tiêu các tòa chung cư một cách có hệ thống", lãnh đạo cơ quan quân sự thành phố Kiev Tymur Tkachenko cho hay.

Ông thêm rằng lực lượng ứng phó khẩn cấp đang phải khắc phục hậu quả tại ít nhất 20 địa điểm ở thủ đô.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết cuộc tập kích của Nga đã làm hư hại tòa nhà phái bộ ngoại giao của khối tại Kiev.

"Tâm trí của tôi hiện hướng về các nạn nhân người Ukraine và các nhân viên của phái đoàn Liên minh châu Âu (EU). Tòa nhà của họ đã bị hư hại trong cuộc tấn công có chủ đích của Nga. EU sẽ không bị đe dọa, hành động gây hấn của Nga sẽ chỉ củng cố quyết tâm sát cánh cùng đất nước và người dân Ukraine của chúng tôi", ông viết trên X.

Lính cứu hỏa tìm được thi thể nạn nhân trong đống đổ nát ở Kiev hôm 28/8. Ảnh: AP

Phòng không Ukraine thông báo đã bắn hạ hoặc gây nhiễu 563 UAV các loại, một tên lửa Kinzhal, 7 tên lửa Iskander và 18 quả Kh-101. Số vũ khí còn lại đánh trúng 13 địa điểm, mảnh vỡ của UAV bị hạ rơi xuống 26 khu vực.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin, song nhiều lần khẳng định Moskva không tấn công dân thường mà chỉ nhắm mục tiêu hạ tầng quân sự hoặc liên quan quân sự của đối phương.

Quân đội Nga cũng cho biết Ukraine đã tiến hành cuộc tập kích bằng UAV trong đêm. Phòng không Nga đã ngăn chặn hoặc phá hủy 102 UAV Ukraine tại bầu trời 7 khu vực, song Bộ Quốc phòng Nga không nêu thiệt hại liên quan.

Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine tuyên bố đã tập kích hai nhà máy lọc dầu Afipsky và Kuybyshevskyi trên lãnh thổ Nga. Hình ảnh đăng trên mạng xã hội X cho thấy đám cháy lớn được cho là tại hai cơ sở này.

Nga và Ukraine thời gian qua tiếp tục tập kích vào lãnh thổ của nhau hàng ngày, bất chấp nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong giai đoạn đầu của xung đột, thủ đô Kiev của Ukraine được bảo vệ tương đối tốt trước các cuộc tập kích của Nga. Dù vậy, thành phố này đã nhiều lần hứng chịu thương vong trong những tháng gần đây, khi Nga phóng lượng lớn tên lửa và UAV trong các cuộc tấn công.

Tháng trước, Kiev hứng chịu một trong các cuộc tấn công gây thiệt hại lớn nhất kể từ đầu chiến sự với hơn 30 người chết, trong đó có 5 trẻ em.

Đám cháy lớn được cho là tạI một nhà máy lọc dầu của Nga trong ảnh đăng hôm 28/8. Ảnh: X/MAKS 25

Phạm Giang (Theo Reuters, AFP, Ukrainska Pravda)