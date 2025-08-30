Nga phóng gần 600 tên lửa, UAV tập kích Ukraine

Nga phóng gần 600 tên lửa, UAV vào Ukraine, 7 địa điểm bị đánh trúng, trong khi Kiev tuyên bố tập kích drone hai cơ sở lọc dầu của Moskva.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine hôm nay cho biết Nga đã tập kích nước này bằng 37 tên lửa hành trình Kh-101, Kalibr, Iskander-K và Kh-59, 8 tên lửa đạn đạo chiến thuật Iskander-M cùng 537 máy bay không người lái (UAV) tự sát dòng Geran và phi cơ mồi bẫy.

"Các đơn vị phòng không Ukraine đã bắn hạ 6 tên lửa đạn đạo Iskander-M, 32 tên lửa Kh-101, Kalibr, Iskander-K và Kh-59 cùng 510 UAV tự sát, phi cơ mồi bẫy", cơ quan này cho hay. 7 địa điểm ở Ukraine bị đánh trúng.

Ivan Fedorov, tỉnh trưởng Zaporizhzhia do Ukraine bổ nhiệm, cho biết đợt tấn công của Nga đã gây hư hại nhiều tòa nhà ở khu vực, khiến một người thiệt mạng, ít nhất 24 người bị thương.

Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin.

Hình ảnh một tòa nhà ở Zaporizhzhia bị hư hại do đòn tập kích của Nga được giới chức Ukraine công bố ngày 30/8. Ảnh: Reuters.

Quân đội Ukraine cùng ngày tuyên bố đã tập kích UAV vào hai nhà máy lọc dầu Krasnodar và Syzran, lần lượt ở tỉnh Krasnodar và Samara của Nga, trong đêm.

Kiev nói rằng có nhiều tiếng nổ lớn và hỏa hoạn tại Krasnodar, nơi có sản lượng 3 triệu tấn sản phẩm dầu nhẹ mỗi năm. Giới chức tỉnh Krasnodar nói các mảnh vỡ UAV rơi xuống gây hư hại một phân xưởng, tạo ra đám cháy lan rộng 300 m2. Ngọn lửa đã được dập tắt và không có thương vong.

Nhà máy Syzran có công suất lọc dầu 8,5 triệu tấn mỗi năm. Tỉnh trưởng Samara cho biết một cơ sở công nghiệp bị nhắm mục tiêu trong đêm, nhưng không nêu cụ thể.

Vị trí vùng Krasnodar và tỉnh Samara của Nga. Đồ họa: Google Maps

Nga và Ukraine thời gian qua tiếp tục tập kích vào lãnh thổ của nhau hàng ngày, bất chấp nỗ lực thúc đẩy lệnh ngừng bắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông chủ Nhà Trắng ngày 28/8 không hài lòng khi Nga đêm trước đó phóng hơn 600 tên lửa, UAV vào 13 địa điểm ở Ukraine, khiến ít nhất 23 người thiệt mạng tại Kiev.

Tổng thống Trump hôm 21/8 nêu khung thời gian hai tuần để đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine, cảnh báo Mỹ có thể "chọn cách tiếp cận khác".

Như Tâm (Theo Reuters, Kyiv Independent)