Nga phóng gần 20 tên lửa Iskander-M và S-300, Kiev rung chuyển

Ukraine nói bị Nga tập kích bằng 318 vũ khí các loại, trong đó có 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và phòng không S-300 hoán cải.

Phóng viên báo Kyiv Independent cho biết loạt vụ nổ do tên lửa đạn đạo gây ra đã làm rung chuyển thủ đô Kiev rạng sáng nay. Tymur Tkachenko, lãnh đạo cơ quan quân sự Kiev, xác nhận thành phố bị tên lửa Nga nhắm mục tiêu, nhưng không nêu thiệt hại cụ thể.

DTEK, công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, thông báo cuộc tấn công đã làm hư hại nghiêm trọng thiết bị tại một nhà máy nhiệt điện do doanh nghiệp này vận hành.

Tỉnh trưởng Kharkov Oleh Syniehubov cho biết 4 người đã thiệt mạng, 6 người bị thương trong đòn tập kích nhằm vào ngoại ô thủ phủ cùng tên. Thị trưởng Kharkov Igor Terekhov nói rằng một máy bay không người lái (UAV) Nga đã đánh trúng cơ sở y tế dành cho trẻ em ở thành phố, gây ra hỏa hoạn.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga đã sử dụng tổng cộng 18 tên lửa đạn đạo Iskander-M và tên lửa phòng không S-300 hoán cải, cùng 7 tên lửa hành trình Iskander-K và 293 UAV các loại trong cuộc tập kích.

"Các đơn vị phòng không bắn hạ hoặc chế áp được hai tên lửa Iskander-M, 5 quả Iskander-K và 240 UAV. Tên lửa đạn đạo cùng 48 UAV đã đánh xuống 24 địa điểm. Nhiều phi cơ vẫn hiện diện trên vùng trời Ukraine", cơ quan này cho hay.

AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự, ước tính Nga đã phóng 21 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 8 quả đạn hành trình Iskander-K, trong đó hai tên lửa Iskander-M và 4 quả Iskander-K bị đánh chặn tại thủ đô Kiev.

"Mục tiêu chính gồm nhà máy nhiệt điện Trypillya ở tỉnh Kiev, nhà máy nhiệt điện Kryvyi Rih ở tỉnh Dnipropetrovsk, trạm biến áp 750 kV 'Zaporizka' ở khu vực do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia. Nhà máy điện - nhiệt kết hợp TEC-5 ở Kharkov hứng 3 quả Iskander-M, trong khi một tên lửa đạn đạo lao xuống mục tiêu chưa xác định ở phía nam thủ đô Kiev", tài khoản này cho hay.

Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin.

Nga và Ukraine thường xuyên tập kích lẫn nhau bằng tên lửa hoặc UAV kể từ đầu xung đột. Các cuộc tấn công trong những tháng gần đây của Moskva nhằm vào hạ tầng năng lượng đối phương đã gây ra tình trạng mất điện trên diện rộng, khiến nhiều người không thể sưởi ấm giữa mùa đông giá rét.

Ukraine dường như đã phải triển khai hệ thống Patriot đến Kharkov nhằm giảm thiểu thiệt hại từ những đòn tập kích bằng tên lửa đạn đạo của Nga. Đây được cho là một trong hai tổ hợp Ukraine mới tiếp nhận từ Đức và đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu hồi tuần trước.

Ở chiều ngược lại, tỉnh biên giới Belgorod của Nga cũng phải đối mặt với tình trạng mất điện nghiêm trọng nhất từ đầu xung đột, sau cuộc tập kích của Ukraine hồi tuần trước. Giới chức địa phương cho biết đòn đánh đã khiến khoảng nửa triệu người mất điện và không thể sưởi ấm. Tính đến ngày 12/1, các dịch vụ tiện ích vẫn chưa được khôi phục ở một số khu vực.

