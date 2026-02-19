Nga phát triển khí cầu 5G có thể thay thế Starlink

Các kỹ sư Nga thử nghiệm khí cầu Barrazh-1 có khả năng cung cấp mạng Internet tốc độ cao bằng kết nối 5G, thay thế hệ thống Starlink.

Quỹ Nghiên cứu Công nghiệp Quốc phòng Tiên tiến (FFAS) thuộc chính phủ Nga tuần trước thử nghiệm khí cầu Barrazh-1 có khả năng mang tải trọng 100 kg và tầm bay tối đa 20 km. Nó có thể thay đổi độ cao để tận dụng các luồng gió và điều chỉnh hướng bay, giúp duy trì vị trí tại khu vực nhất định hoặc di chuyển theo quỹ đạo yêu cầu.

Một trong những hệ thống đang được xem xét lắp đặt cho Barrazh-1 là thiết bị mạng 5G phi mặt đất (5G NTN), dự kiến thử nghiệm trong tương lai gần.

"Barrazh-1 có tầm phủ sóng kém hơn nhiều so với Starlink, do không thể đạt độ cao 480-550 km như vệ tinh trong mạng lưới của SpaceX. Tuy nhiên, chúng vẫn đủ sức cung cấp kết nối Internet trên diện rộng", biên tập viên Howard Altman của chuyên trang quân sự Mỹ War Zone nhận xét hôm 18/2.

Nga phát triển khí cầu 5G thay thế Starlink Khí cầu Barrazh-1 trong cuộc thử nghiệm ngày 15/2. Video: FFAS

Serhii Beskrestnov, cố vấn của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, đánh giá Barrazh-1 có nhiều tiềm năng và là giải pháp rẻ tiền, dễ tiếp cận nhằm thay thế cho mạng lưới vệ tinh đắt tiền như Starlink.

"Một trong những nhiệm vụ ưu tiên của Barrazh-1 là thử nghiệm liên lạc 5G NTN. Các bộ phát sóng ở độ cao 20 km sẽ cung cấp kết nối Internet tốc độ cao và duy trì liên lạc ở những khu vực không thể lắp đặt trạm mặt đất. Điều khiển khí cầu bằng cách thay đổi độ cao là phương án có độ chính xác tương đối thấp, song đủ để duy trì hoạt động của chúng ở bất cứ đâu", ông nói.

Beskrestnov cho biết để hạ khí cầu như Barrazh-1, quân đội Ukraine sẽ phải sử dụng hệ thống phòng không tầm xa như S-300 với khả năng tấn công mục tiêu bay cao 20-30 km. Tuy nhiên, nhắm bắn các mục tiêu như vậy bằng tên lửa là rất khó khăn và tốn kém.

Tờ Forbes của Mỹ đánh giá Barrazh-1 có thể cung cấp kết nối Internet tương tự Starlink cho quân nhân Nga. Gần như toàn bộ linh kiện của Barrazh-1 đều do Nga chế tạo, cho phép nhanh chóng mở rộng quy mô và sản lượng. Khí cầu Barrazh-1 đời đầu có thể hoạt động liên tục trong vài ngày, trong khi biến thể nâng cấp có thể bay liên tục vài tuần.

"Kể cả khi đây chỉ là giải pháp tạm thời, Barrazh-1 vẫn là bước tiến đáng kể đối với quân đội Nga, cung cấp hệ thống thông tin liên lạc đáng tin cậy ở các khu vực trọng yếu trên chiến tuyến. Sự xuất hiện của Barrazh-1 sẽ giúp giới chỉ huy Nga đảm bảo hiệp đồng tác chiến và đẩy nhanh quá trình ra quyết định", Forbes cho biết.

Xác UAV Nga với thiết bị đầu cuối Starlink trong ảnh công bố ngày 29/1. Ảnh: United24

Sử dụng khí cầu làm hệ thống kết nối mạng không phải điều mới lạ, quân đội Mỹ cũng đang xem xét khả năng dùng phương tiện này trong tác chiến.

Quá trình thử nghiệm Barrazh-1 được tiến hành sau khi Ukraine và SpaceX, công ty vận hành Starlink, tìm cách vô hiệu hóa hàng loạt bộ thu phát đầu cuối mà quân nhân Nga sử dụng. Giới chuyên gia phương Tây cho rằng mất kết nối Starlink khiến các đợt tiến công của Nga chậm lại, gây khó khăn cho hoạt động của họ và tạo điều kiện để Ukraine phản công ở một số nơi.

Nguyễn Tiến (Theo RIA Novosti, AFP, AP)