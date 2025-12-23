Nga phá hủy xe tăng Abrams 'vừa được Australia chuyển cho Ukraine'

Lực lượng Nga dùng drone phá hủy một chiếc xe tăng Abrams gần thành phố Pokrovsk, được cho là một trong 49 chiếc Australia viện trợ cho Ukraine.

Trung tâm Rubikon, đơn vị drone tinh nhuệ thuộc Bộ Quốc phòng Nga, ngày 22/12 cho biết đã phối hợp với Sư đoàn Đổ bộ đường không Cận vệ số 76 phát hiện và phá hủy một xe tăng chủ lực M1A1 Abrams tại khu vực phía tây bắc thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk.

Video được công bố cùng ngày cho thấy chiếc M1A1 bị bỏ lại bên đường, dường như bị vô hiệu hóa bởi đòn tập kích trước đó, lớp giáp lưới và cửa trên nắp tháp pháo mở ra. Ít nhất hai drone cáp quang tiếp cận và chui vào bên trong khoang xe, phát nổ và khiến chiếc M1 bốc cháy.

Drone Nga phá hủy xe tăng M1 Ukraine 'nhận từ Australia' gần Pokrovsk Drone Nga phá hủy xe tăng M1A1 Abrams của Ukraine gần thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk trong video công bố ngày 22/12. Video: BQP Nga

Chiếc M1A1 có lớp sơn đen, xanh và nâu, điển hình cho hoa văn ngụy trang của tăng thiết giáp trong biên chế quân đội Australia. Trung tâm Rubikon cho biết đây có thể là xe tăng M1A1 đầu tiên trong lô viện trợ của Australia cho Ukraine bị phá hủy trên chiến trường.

Bộ Quốc phòng Australia ngày 19/12 thông báo hoàn tất chuyển giao 49 chiếc M1A1 cho Ukraine sau 5 tháng. Tổng chi phí của chương trình là 245 triệu USD, trong đó có khoản chi cho hậu cần.

Australia năm 2007 mua 59 xe tăng M1A1 Abrams, song chưa bao giờ triển khai thực chiến. Quân đội Australia đã niêm cất và loại bỏ phần lớn xe tăng M1A1 trước khi viện trợ cho Ukraine. Phần lớn trong số này sẽ được tháo dỡ để lấy linh kiện cho những chiếc M1A1 mà Ukraine nhận từ trước đó.

Song song với việc chuyển lô xe tăng cũ cho Ukraine, Australia triển khai chương trình tái vũ trang trị giá 3,5 tỷ USD, trong đó có mua 75 xe tăng M1A2 SEPv3 hiện đại cùng phương tiện kỹ thuật và cứu hộ liên quan.

Vị trí thành phố Pokrovsk, tỉnh Donetsk. Đồ họa: RYV

Mỹ đã chuyển tổng cộng 31 xe tăng M1A1SA Abrams cho Ukraine, đủ trang bị cho một tiểu đoàn thiết giáp. Quân đội Ukraine từng tuyên bố mẫu xe tăng có giá 10 triệu USD của Mỹ sẽ là vũ khí quan trọng để chọc thủng phòng tuyến đối phương.

Tuy nhiên, lực lượng này phải hứng chịu nhiều thiệt hại dù chỉ triển khai hạn chế, không tham gia các chiến dịch đột kích hiệp đồng như học thuyết quân sự của NATO. Oryx, trang phân tích thông tin chiến sự có trụ sở tại Hà Lan, ước tính Ukraine đã mất ít nhất 22 chiếc Abrams từ khi loại xe này tham chiến vào tháng 2/2024.

Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, RIA Novosti)