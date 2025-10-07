Nga nói UAV Ukraine đâm vào nhà máy hạt nhân trên lãnh thổ

Nga tố Ukraine phóng UAV tập kích nhà máy điện hạt nhân tại tỉnh Voronezh, cho biết phi cơ đã đâm vào tháp làm mát sau khi bị chế áp.

"Một máy bay không người lái (UAV) vũ trang Ukraine đã nhắm mục tiêu vào tháp làm mát tại nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh", Rosenergoatom, công ty năng lượng nguyên tử nhà nước Nga, thông báo hôm nay.

Hãng cho biết phi cơ đã bị "chế áp bằng biện pháp kỹ thuật", sau đó lao vào một tháp làm mát tại nhà máy rồi phát nổ.

Vết đen được cho là trên tháp làm mát của nhà máy điện hạt nhân Novovoronezh hôm 7/10. Ảnh: X/MilitaryNewsUA

"Không có thiệt hại hay người bị thương, song vụ nổ đã để lại vết đen trên tháp làm mát. Hoạt động tại nhà máy vẫn được đảm bảo an toàn", Rosenergoatom cho biết, thêm rằng mức phóng xạ ở đây vẫn bình thường và không thay đổi.

Công ty lưu ý rằng đây không phải lần đầu tiên quân đội Ukraine có "hành động gây hấn" nhằm vào các nhà máy điện hạt nhân Nga. Moskva trước đó cáo buộc Kiev tấn công những cơ sở cùng loại ở tỉnh Kursk và Smolensk tại miền tây Nga.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Về phần mình, Kiev cũng từng cáo buộc Nga cố tình tạo ra rủi ro về phóng xạ tại các nhà máy điện hạt nhân trên lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 1/10 tố Nga dàn dựng cuộc tấn công làm mất điện tại nhà máy hạt nhân Chernobyl, gây nguy cơ xảy ra sự cố.

Vị trí nhà máy Novovoronezh (chấm xanh). Đồ họa: RYV

Nga và Ukraine còn cáo buộc nhau tập kích gây ra tình trạng mất điện kéo dài tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, buộc cơ sở phải sử dụng máy phát điện khẩn cấp để làm mát các lò phản ứng đã ngừng hoạt động.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi hôm 6/10 cho biết nhà máy Zaporizhzhia đã mất điện gần hai tuần, lâu nhất kể từ đầu chiến sự.

Phạm Giang (Theo Reuters, RIA Novosti, Kyiv Post)